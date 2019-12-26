Потерпевшим по делу Ертаева отказали в проведении суда в закрытом режиме в Алматы

Алматы. 26 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Председательствующий по делу известного банкира Жомарта Ертаева судья Роман Селицкий отказал в ходатайстве о проведении суда в закрытом режиме, передает корреспондент агентства.

«Поскольку в материалах дела есть материалы, представляющие коммерческую ценность и тайну (…) просим рассмотреть данное дело в закрытом режиме на всех этапах», — сказал в ходе судебного заседания представитель потерпевшей стороны – специальной финансовой компании DSFK в суде в пятницу.

Сторона обвинения в отношении ходатайства высказалась, что данный процесс является открытым, поэтому в закрытом режиме можно будет рассматривать только те этапы, когда будут рассматриваться документы, составляющие коммерческую тайну. Адвокаты подсудимых оставили ходатайство на усмотрение суда. В итоге Селицкий в ходатайстве отказал.

В настоящее время в суде началось зачитывание обвинительного заключения, объем которого составляет 280 страниц. Предваряя оглашение обвинения, прокурор сказал, что сторона обвинения полностью поддерживает данное обвинительное заключение.

Главное судебное разбирательство по делу Ертаева стартовало 26 декабря. Помимо банкира и на скамье подсудимых еще 36 человек.

Напомним, Ертаев подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 28 – пунктом 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК.

8 мая 2018 года Ертаева задержали в Москве. Сообщалось, что, по версии казахстанских полицейских, он, будучи советником председателя СД АО «Bank RBK», пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Сам Ертаев утверждал, что «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета». Отмечалось, что досудебное расследование в отношении Ертаева в Казахстане ведется по части 4 статьи 177 (мошенничество) УК РК.

Позже экс-банкира отпустили, и он попросил в России предоставить ему политическое убежище, а 8 октября стало известно, что генпрокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану Ертаева, однако 15 ноября стало известно, что он снова задержан и помещен под стражу. В январе 2019 года Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания Ертаева под стражей, 14 марта стало известно о том, что Верховный суд РФ оставил в силе решение об экстрадиции бизнесмена.

15 марта в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что Ертаев уже экстрадирован и водворен в следственный изолятор Нур-Султана. Суд санкционировал его арест до 15 мая.

14 мая в специализированном межрайонном следственном суде города Алматы вынесено постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Жомарта Ертаева до трех месяцев, то есть до 15 июня текущего года. Позднее суд неоднократно продлевал арест Ертаева, последний раз в октябре текущего года арест ему был продлен до 15 декабря.

Ертаев с 2002 по 2007 годы являлся председателем правления АО «Альянс банк», позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина), председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом СД АО «Bank RBK». С 2011 года он возглавлял Евразийский центр финансового консалтинга, с 10 ноября 2014 года являлся гендиректором ТОО «Алма-ТВ».