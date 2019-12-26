Представлен проект целевого вклада почти Т6,8 млрд в «Назарбаев Университет» из бюджета РК

Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ – Представлен проект целевого вклада почти Т6,8 млрд в «Назарбаев Университет» из бюджета Казахстана, передает корреспондент агентства.

В проекте бюджетной программы 024 «Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» указаны следующие цифры: 2019 год – Т3 169 954 тыс., 2020 год – Т847 512 тыс., 2021 год – Т930 753 тыс., 2022 год – Т932 644 тыс., 2023 год – Т917 640 тыс.

Из описания проекта следует, что средства запрошены «для осуществления образовательной деятельности, в том числе дополнительного образования, научной и (или) научно-технической деятельности, создания современной образовательной, научной инфраструктуры». В частности, следует из описания, «расходы направлены на трансфер /внедрения новых медицинских, управленческих, научно-образовательных технологий».

«Доля новых технологий направленных на лечение пациентов, нуждающихся в лечении за рубежом от общего количества внедренных новых технологий в 2020 году – 12%, в 2021 году – 14%, в 2022 году – 15%», — говорится в описании задач проекта.

Напомним, 31 августа МИА КазТАГ сообщало, что по другой бюджетной программе – уже под номером 009 «Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» предусматриваются расходы в общей сумме Т1 159 518 тыс., в том числе по Т386 506 тыс. ежегодно. Целью той бюджетной программы названо «формирование исследовательского потенциала автономной организации образования «Назарбаев Университет». Указанные расходы, по словам разработчиков проекта закона «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы», «направлены на финансирование повышения специализации и квалификации исследователей автономной организации образования «Назарбаев Университет» в области современных теорий роста и развития, конкурентоспособности, реализации экспортного потенциала страны в сфере проведения обследований населения по общественно-политической ситуации в стране».