Нацбанк РК: В ноябре депозиты физлиц в тенге росли, а в валюте – сокращались

Алматы. 26 декабря. КазТАГ – Депозиты казахстанцев в тенге за ноябрь увеличились на 1,7%, в иностранной валюте и уменьшились на 1,7%, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«Срочные вклады населения в тенге за ноябрь 2019 года увеличились на 1,7%, до Т4,247 трлн, в иностранной валюте уменьшились на 1,7%, до Т3,56 трлн», — указывается на сайте Нацбанка в четверг.

Таким образом, срочные депозиты в тенге на конец ноября составили 54,4%, в валюте – 45,6%.

Депозиты населения в казахстанских банках за ноябрь 2019 года, как отмечается в документе, увеличились на 1,1%, до Т8,998,9 трлн.

Ставка вознаграждения в тенге в ноябре по привлеченным банками срочным депозитам до одного года составила 9,3%, по депозитам в валюте – 1%.

Вклады в банках физлиц и юрлиц составили на конец ноября Т10,87 трлн, из них: Т4,19 трлн – в Алматы, Т2,36 трлн – в Нур-Султане, Т0,63 трлн – в Карагандинской области.