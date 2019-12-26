Жомарт Ертаев намеревался завладеть Bank RBK – обвинительный акт

Алматы. 26 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Известный банкир Жомарт Ертаев намеревался завладеть Bank RBK, утверждает сторона обвинения в суде.

«Ертаев после вынесения обвинительного приговора (8 июля 2011 года был признан виновным по части 1 статьи 220 УК РК (в редакции от 16.07.1997 года) и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно – КазТАГ), не сделав для себя должных выводов, имея опыт в совершении банковских преступлений, задался умыслом на организацию хищения средств из банков второго уровня (БВУ) РК. Тем самым, вновь встал на путь совершения уголовных правонарушений и продолжил свою преступную деятельность. Для достижения возникшего умысла Ертаев наметил основные пути реализации плана по преступному обогащению, которые заключались в следующем: завладение коммерческим банком (Bank RBK, до сентября 2001 года, «КазИнКомБанк» – КазТАГ), то есть стать фактическим его владельцем без официального занятия руководящей должности в составе топ-менеджмента банка», — говорится в обвинительном акте, оглашенном на заседании суда в четверг.

Отметим, что Ертаева ранее признавали виновным в использовании работниками банка собственных средств банка и (или) привлеченных средств банка для выдачи заведомо безвозвратных кредитов или совершения заведомо невыгодных для банка сделок, а равно предоставление необоснованных гарантий банка или необоснованных льготных условий клиентам банка либо другим лицам, если этими деяниями причинен крупный ущерб гражданину, организации или государству (часть 1 статьи 220 УК РК в редакции от 16.07.1997 года) за .

Для осуществления замысла он, как утверждает сторона обвинения, вступил в сговор с известным бизнесменом Фаридом Люхудзяевым (скончался в феврале 2018 года – КазТАГ).

В 2010 году Ертаев вошел в доверие к председателю совета директоров (СД) АО «Bank RBK» Абдугани Ниязову, и убедил его назначить себя советником с правом определения стратегии и кредитной политики.

«Основным условием Ертаева перед Ниязовым было вхождение в состав акционеров банка Люхудзяева, а также смена его руководства, в частности, председателя совета директоров и председателя правления. Наряду с этим Ертаев обязался оставить Ниязова в составе акционеров и совета директоров банка с ежегодной выплатой бонусов и дивидендов на общую сумму не менее $3 млн. Ниязов принял предложение Ертаева. В результате 15 ноября 2010 года Люхудзяев стал акционером банка и общим собранием акционеров был избран председателем совета директоров», — говорится в документе.

Сам Ертаев был принят на должность советника председателя совета директоров банка неофициально, то есть без заключения соответствующего трудового договора, определения должностных обязанностей и круга предоставляемых полномочий. Но при этом, как утверждает обвинение, он стал позиционировать себя в банке одним из основных его руководителей.

«Таким образом, в 2010 году, войдя в доверие акционеров банка, (Ертаев – КазТАГ) получил право формирования топ-менеджмента банка, определение стратегии, кредитной и инвестиционной политики, а также основных направлений развития, то есть получил полный контроль над деятельностью банка», — утверждается в обвинительном акте.

Ранее сообщалось, что главное судебное разбирательство по делу Ертаева стартовало 26 декабря. Помимо банкира, на скамье подсудимых еще 36 человек. Председательствующий по делу Ертаева судья Роман Селицкий отказал в ходатайстве представителю потерпевшей стороны – специальной финансовой компании DSFK – о проведении суда в закрытом режиме.

Напомним, известный банкир Жомарт Ертаев подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 28 – пунктом 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК.

8 мая 2018 года Ертаева задержали в Москве. Сообщалось, что, по версии казахстанских полицейских, он, будучи советником председателя СД АО «Bank RBK», пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Сам Ертаев утверждал, что «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета». Отмечалось, что досудебное расследование в отношении Ертаева в Казахстане ведется по части 4 статьи 177 (мошенничество) УК РК.

Позже экс-банкира отпустили, и он попросил в России предоставить ему политическое убежище, а 8 октября стало известно, что генпрокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану Ертаева, однако 15 ноября стало известно, что он снова задержан и помещен под стражу. В январе 2019 года Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания Ертаева под стражей, 14 марта стало известно о том, что Верховный суд РФ оставил в силе решение об экстрадиции бизнесмена.

15 марта в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что Ертаев уже экстрадирован и водворен в следственный изолятор Нур-Султана. Суд санкционировал его арест до 15 мая.

14 мая в специализированном межрайонном следственном суде города Алматы вынесено постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Жомарта Ертаева до трех месяцев, то есть до 15 июня текущего года. Позднее суд неоднократно продлевал арест Ертаева, последний раз в октябре текущего года арест ему был продлен до 15 декабря.

Ертаев с 2002 по 2007 годы являлся председателем правления АО «Альянс банк», позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина), председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом СД АО «Bank RBK». С 2011 года он возглавлял Евразийский центр финансового консалтинга, с 10 ноября 2014 года являлся гендиректором ТОО «Алма-ТВ».