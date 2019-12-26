В Казахстане в ноябре продано-куплено долларов США на более Т216 млрд – Нацбанк

Алматы. 26 декабря. КазТАГ – В Казахстане в ноябре продано-куплено долларов США на Т216,3 млрд, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«В Казахстане в ноябре продано-куплено долларов США на Т216,3 млрд, евро – на Т28,9 млрд, российских рублей – на Т60,7 млрд и британских фунтов – на Т561,5 млн, юаней продано на Т18,3 млн», — указывается на сайте Нацбанка в четверг.

Объемы операций с долларами были наиболее высокими в Алматы – Т85,1 млрд, Шымкенте – Т38,3 млрд, Нур-Султане – Т15,6 млрд, в Атырауской и Западно-Казахстанской областях – Т13,8 млрд и Т12 млрд, соответственно.

Объемы операций с евро распределились иначе. В Алматы евро продано-куплено на Т13 млрд, Нур-Султане – на Т4,3 млрд, Шымкенте – на Т2,6 млрд.

Рублей более всего продано-куплено в Костанайской (на Т10,3 млрд), Павлодарской (на Т8,8 млрд) и Восточно-Казахстанской (на Т8,7 млрд) областях.

Британские фунты покупали-продавали в ноябре в Алматы и Нур-Султане на Т322 млн и Т165 млн, соответственно.

Китайские юани продавали в Нур-Султане и Алматы на Т18,6 млн и Т13,5 млн, соответственно, а покупали, в основном, – в Карагандинской области (на Т11,2 млн).