Объемы данных в здравоохранении растут со скоростью до 45-50% в год

Алматы. 26 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Объемы данных в здравоохранении растут с невероятной среднегодовой скоростью до 45-50%, заявил управляющий директор практики финансовых услуг компании Accenture в России Антон Мусин.

«Объемы данных в здравоохранении растут с невероятной среднегодовой скоростью – до 45-50%, а анализировать их надо «на лету». Но поскольку здравоохранение – консервативная отрасль, и это правильно, ведь даже 1-2% ошибок – это человеческие жизни, то жизненный цикл внедрения технологий здесь длиннее, чем в других отраслях и поэтому менее заметен», — ответил Мусин на вопрос МИА КазТАГ о прорыве в медицинских технологиях, а также главных, по его мнению, ожидающихся в 2020 году технологических трендах.

Прорыв происходит уже сейчас, считает он.

«В медицине активно развиваются технологии с искусственным интеллектом, прежде всего – для анализа медицинских данных. Например, ИИ (искусственный интеллект – КазТАГ) очень эффективно и гораздо быстрее человека анализирует изображения МРТ (магнитно-резонансной томографии – КазТАГ) или показатели в реальном времени носимых пациентом датчиков», — отметил собеседник агентства.

По его мнению, главный тренд следующего года – технологии ИИ, расширенной реальности (AR, Augmented Reality), квантовых вычислений и блокчейна.

«Именно эти новации будут оказывать влияние на бизнес в течение следующих трех лет», — ответил Мусин на вопрос агентства.

По его словам, сегодня компании вступают уже в постцифровую эпоху, где цифровые технологии сами по себе уже перестали давать конкурентное преимущество, а стали частью платформы базовых технологий для организаций.

При этом, добавил эксперт, цифровая демография, учитывающая потребности конкретного потребителя и взаимодействующая с ним по всем каналам цифровых коммуникаций, обеспечит постоянную «подстройку» ритейла под новые инструменты.

«Мы видим большие перспективы «мгновенного рынка» – то есть доставки товара потребителю как можно быстрее, например, с помощью дронов», — сказал Мусин.

В ближайшие годы, по его словам, человечество ждет смена привычной парадигмы работы в формате «человек+» – сотрудники будут пользоваться инструментами искусственного интеллекта, будут постоянно переобучаться и получать новые навыки. Рабочее место и рабочее время, по мнению эксперта, будут становиться все более гибкими.

Еще один важный тренд – безопасность. Все больше видов бизнеса, основанных на партнерских экосистемах, зависят от взаимосвязанности, такие связи увеличивают уязвимость компаний и возможность для атак. Поэтому, считает эксперт, роль информационной безопасности и более защищенных способов идентификации пользователей будут расти.

«Все эти тренды абсолютно актуальны для Казахстана, ведь уровень развития и проникновения цифровых технологий в стране высок даже по сравнению с развитыми западными странами – это объясняется тем, что в Казахстане многие технологии внедрялись с нуля, без необходимости реформировать предыдущие бизнес-слои, поэтому гораздо проще строить инфраструктуры и экосистемы», — считает собеседник.

На вопрос «Станут ли технологии основой повседневной жизни?», он ответил, что «они уже стали».

«Просто мы привыкли к этому и не замечаем. Если, например, отключить интернет и сотовую связь, то последствия будут катастрофическими – вся базовая инфраструктура современных городов построена на цифровой передаче данных, включая госсектор, финансы, соцобеспечение, транспорт. Большое количество бизнесов, от самых крупных до самозанятых, построено вокруг маркетплейсов и приложений: агрегаторы такси, поиск и предложение услуг в интернете, онлайн-торговля, коммуникации онлайн», — перечислил эксперт.

Технологии, по его мнению, будут развиваться и в финансовом секторе: банки продолжат выходить на несвойственные им ранее рынки нефинансовых услуг, при этом наращивая инвестиции в технологические платформы и построение партнерских экосистем. С ними будут жестко конкурировать стартапы и зрелые компании финтеха. Роль банков, как финансовых учреждений, будет размываться.

«Поскольку единственно возможный вектор развития финансовых услуг – это движение в технологии, блокчейн, разные новые модели финансовых услуг и собственно финансов (хайп криптовалют завершен, но технологии и рынок вышли на фазу плато – спокойного устойчивого развития), то на ближайшее десятилетие рост бизнеса, построенного на финтех-моделях, обеспечен», — резюмировал Мусин.