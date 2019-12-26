Срок завершения «пилота» новой системы оплаты труда адмгосслужащих хотят отложить в РК

Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ – Срок завершения пилотного режима новой системы оплаты труда административных государственных служащих хотят отложить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

В частности, действия постановлений правительства «Об утверждении правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета» и «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме» намерены приостановить до 31 декабря 2020 года. Сейчас по указанным документам срок приостановления действий установлен до 31 декабря 2019 года.

«Протоколом заседания национальной комиссии по модернизации от 20 декабря 2019 года срок завершения пилотного режима новой системы оплаты труда определен 31 декабря 2020 года», — говорится в обосновании к предлагаемым поправкам.

Также могут измениться правила выплаты бонусов, оказания материальной помощи административным государственным служащим, а также установления надбавок к должностным окладам административных государственных служащих корпуса «Б» пилотных органов. В частности, формулировку «Выплата бонусов административным государственным служащим пилотных органов производится в течение месяца после утверждения результатов оценки деятельности пилотного органа по итогам 2018 года с учетом скорректированного бонусного фонда пилотного органа» планируют заменить на «Выплата бонусов административным государственным служащим пилотных органов производится в течение месяца после утверждения результатов оценки деятельности пилотного органа по итогам года с учетом скорректированного бонусного фонда пилотного органа».