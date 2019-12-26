Главные итоги 2019 года: от смены президента до торжества в последнем кишлаке

Эксперты интернет-газеты ЗОНАКЗ назвали знаковые события 2019 года

Год уходящий был щедр на события для Казахстана. Как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Неоднозначная кредитная амнистия – даже для тех, кто исправно гасил свои потребительские кредиты. Запуск первого в Казахстане лоукостера, который начал осваивать внутренние маршруты и даже нацелился на Москву. Коррупционный скандал вокруг ЛРТ Нур-Султана: разворовали раньше, чем успели построить. В очередной раз отложили всеобщее декларирование доходов – уж не из-за того ли, что еще не все «прихватизировали»? Ввели новый формат адресной социальной помощи (АСП) и быстро его свернули, поняв, что желающих получать пособия от государства гораздо больше, чем представлялось изначально. И в этом году, наконец, серьезно встал вопрос о возможности досрочного изъятия пенсионных накоплений из ЕНПФ.

Безусловно, это далеко не все изменения, которые произошли в жизни казахстанцев в 2019 году. Читайте мнения наших экспертов!

Бахыт Маженова, экономист, бывшая глава Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД):

– Однозначно, ключевым событием уходящего года было изменение в высшем эшелоне власти, смена президента. Это должно было случиться, рано или поздно. То, как это произошло в Казахстане, говорит об определенной зрелости нашего государства. Мы знаем, как бурно и, зачастую, с кровопролитием, произошла смена президентской власти во многих странах бывшего Советского Союза. Дальше, я надеюсь, выборные процедуры будут идти демократичным путём.

Из важных экономических событий, думаю, следует отметить создание Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Надзорный орган должен быть независимым, только тогда он способен стать более эффективным. В свое время АФН, прообраз нынешнего агентства, финансово зависел от Нацбанка, теперь же надзорный орган будет финансироваться из средств государственного бюджета. Думаю, это позволит агентству быть более свободным в принятии решений. Хотя, конечно, многие вопросы, затрагивающие общеэкономические интересы страны, должны приниматься посредством взаимных обсуждений.

Меруерт Махмутова, экономист, директор Центра анализа общественных проблем — Public Policy Research Center:

– На мой взгляд, важным событием для Казахстана в 2019 году стала самоорганизация людей во время выборов. Впервые за долгие годы люди заинтересовались результатом выборов, не хотели, чтобы их голоса украли, пошли в наблюдатели. Большинство друзей в Facebook были наблюдателями на выборах и выкладывали протоколы после подведения итогов. Это важный этап для осмысления развития страны: куда мы идём, какой оставим страну своим детям и внукам. Это то самое гражданское общество, которое беспокоится о будущем страны. И это обнадеживает.

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets:

– 2019 год стал для Казахстана знаковым в плане политических и экономических событий. Ряд самых значимых определил вектор развития страны на уходящий и будущий годы. Одним из ключевых событий можно назвать заявление Нурсултана Назарбаева, в котором он призвал правительство страны уйти в отставку с 21 февраля. Президент выразил недовольство тем, что основным драйвером роста ВВП страны продолжают быть сырьевые ресурсы, а реализация госпрограмм не дает очевидных результатов. Уже 26 февраля премьер-министр Аскар Мамин провел первое заседание обновленного кабинета министров, а 20 марта в стране сменился глава.

После того, как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия, новым президентом стал его преемник Касым-Жомарт Токаев, который при поддержке парламента переименовал столицу Астану в Нур-Султан. В свою очередь Нурсултан Назарбаев продолжил быть председателем Совета безопасности и руководить партией Nur Otan, а также приступил к обязанностям первого президента – Елбасы. Новый президент Токаев продолжил деловые отношения с соседними странами, проведя 3 апреля встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а 15 апреля – посетил Узбекистан. 9 июня на внеочередных президентских выборах Касым-Жомарту Токаеву удалось набрать 70,76% голосов избирателей.

В течение года одним из самых обсуждаемых событий стали проблемы с доступом на новостные ресурсы, открытие мемориала памяти известного призера Олимпийских игр, фигуриста Дениса Тена, которого убили во время разбойного нападения, а также утечку персональных данных 11 млн. казахстанцев из ЦАРКА.

Стоит отметить, что в январе текущего года было создано Национальное агентство по усыновлению на базе проекта «Дом мамы», который привел к трансформации детских домов и упрощению процедуры усыновления малышей. А в июне президент поручил частично списать многодетным и малоимущим гражданам долги по кредитам. В ноябре Минфин Казахстана начал работу над проектом, который призван упростить альтернативные способы безналичной оплаты.

Андрей Чеботарёв, аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане:

– Списание кредитов — это тема номер один в уходящем году. И отличная новость не только для тех, кому их списали, но и для банков, которые даже не надеялись часть из этих кредитов вернуть назад. Списали беззалоговые потребительские кредиты – то есть айфоны, свадьбы и новые плазмы. Тем, кому списали, не запретили брать новые, и рост потребительских кредитов во втором полугодии только усилился.

На рост пузыря на рынке потребительского кредитования обращает внимание и Всемирный Банк. Если ничего не изменится с ужесточением требований к выдаче потребительских кредитов, которое должно вступить в силу с 2020 года, то нас могут ждать если и не акции протеста, то регулярные информационные поводы с просьбами о новом списании.

Арман Бейсембаев, экономист, эксперт международной брокерской группы Tickmill:

– В экономическом плане год отметился сразу несколькими событиями, которые будут иметь долгосрочные последствия в будущем. Из наиболее заметного я бы отметил то, что курс тенге оторвался от своих макропараметров, перестав адекватно реагировать на внешние раздражители, такие, как цена на нефть или курс рубля. В итоге, курс оказался существенно недооцененным по отношению к последним, о чем весь год говорилось многими экспертами. Фактически сложилась ситуация, когда состояние курса нацвалюты нельзя было назвать полностью свободноплавающим, что свидетельствует об отказе от этого режима. При этом со стороны регулятора никаких сигналов или намеков на существование подобного фиксирования курса получено не было.

Из самых громких событий, которые широко обсуждались в обществе, я бы отметил кредитную амнистию, которая прошла в августе текущего года, а также история с АСП, которая в этом году развернулась в полную силу. Надо отметить, что при всем позитиве для социальной сферы подобных мер, стало очевидно, что государство в очередной раз решило просто залить проблему деньгами вместо того, чтобы начать решать ее на институциональном уровне. То есть, по сути, сейчас проблемы долговой нагрузки малоимущих и социальные выплаты им были частично купированы, но не решены принципиально.

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