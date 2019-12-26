Торговая война Вашингтона и Пекина в 2019 году завершилась вничью 26.12.2019 15:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 56 0 Востоковед Адиль Каукенов о том, как электоральный цикл в США влияет на экономическое противостояние с Поднебесной Похожие материалы: Рост мировой экономики и торговли замедлился в 2019 году Air Astana в 2019 году повысила зарплату пилотам на 40% – Фостер Три теракта предотвратили в Алматы и Карагандинской области в 2019 году Более 30 каналов незаконной миграции в Казахстан пресекли в 2019 году Более 5 млн пассажиров перевезут Air Astana и FlyArystan в 2019 году – Фостер