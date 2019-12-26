Сенат принял поправки по вопросам административно-территориального устройства РК

Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ — Сенат парламента РК принял поправки по вопросам административно- территориального устройства Казахстана, сообщает пресс-служба сената.

«На заседании сената рассмотрены в двух чтениях и приняты поправки в законодательство по вопросам административно- территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования», — говорится в сообщении в четверг.

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов, который представил поправки, проинформировал, что законопроект разработан в реализацию отдельных поручений указов президента Республики Казахстан и направлен на решение вопросов по: переименованию города Астаны в город Нур-Султан; передаче местным бюджетам поступлений от корпоративного подоходного налога с малого и среднего бизнеса в рамках фискальной децентрализации; реорганизации в Службе государственной охраны Республики Казахстан и Службе внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар»; установлению запрета банкам второго уровня и микрофинансовым организациям начислять и требовать неустойку (штраф, пеня), комиссии и иные платежи за обслуживание по беззалоговым потребительским займам по истечению 90 дней просрочки; расширения компетенций городов республиканского значения и столицы; перераспределения функций управления образовательными учреждениями и бюджетного администрирования с районного на областной уровень.

«Также предлагается внесение изменения в Закон РК «О государственной службе Республики Казахстан», согласно которому, лица, зачисленные в молодежный кадровый резерв, могут занять административные государственные должности корпуса «А» и «Б» без проведения соответствующего отбора», — отметил сенатор Сергей Плотников.