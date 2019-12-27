Morituri te salutant!

Летом в приступе ностальгии я объехала весь город. Тоскливое, безрадостное это занятие – ездить по Таразу через годы отсутствия

С киногероем Василием Алибабаевичем меня роднит одно уютное обстоятельство. Нет, я не бодяжу бензин ослиной мочой. Не умею.

В бывшем Джамбуле живёт моя мама. Я сама там прожила много лет, так что таразские нравы мне хорошо известны. Летом в приступе ностальгии я объехала весь город. Тоскливое, безрадостное это занятие – ездить по Таразу через годы отсутствия. Дороги разбиты, микрорайоны в мерзости запустения. Поспиливали деревья, окончательно угробили арычную систему. Понаоткрывали новых гулких кабаков и увеселительных заведений. Кто в них ходит, спросила я родственников? Менты, гаишники, налоговики и акиматская шушера – был ответ.

Зачем-то согнали торговцев с насиженного столетиями Зелёного базара на пыльную, безобразную окраину города. Впрочем, ещё раньше разломали мавзолей Айша-биби, соорудив на его месте новодел из силикатного кирпича и начисто уничтожив поэтику места.

Сам Зеленый базар снесли, землю перерыли, накопали кучку глиняных черепков, а в прессе подняли обычную археологическую пургу. Древние таразцы, оказывается, умели изготовлять глиняную посуду, сами тачали сапоги и пекли хлеб.

Разрытый котлован накрыли огромной крышей стоимостью с хороший самолёт и стали ждать, когда толпами повалит глазеть на черепки иностранный турист. Несознательный чужестранец отчего то приезжать не спешит, а самым бессовестным образом тратит валюту на снежных склонах Швейцарии и песчаных пляжах Майами. Может, узнал посредством вредоносных социальных сетей, что в городе нет ни одного общественного туалета, а городской транспорт представлен убитыми китайскими автобусами и бомбилами на «маздах». Зато недалеко от разрытого котлована с черепками поставили низенькое, приплюснутое, похожее одновременно на перевёрнутый тазик и неопознанный летающий объект сооружение. На запертых (в будний день, в рабочее время) дверях объекта табличка – «Дом Дружбы Ассамблеи народа Казахстана». Впечатление такое, будто ассамблейщики-аллилуйщики, зрело обдумав перспективы и предав идеалы межнационального согласия, планируют дружно сняться с опоганенного места и с божьей помощью улететь куда-нибудь подальше.

Зато построили в центре города «самый длинный в стране фонтан». У нас обожают такие рекорды. Самый высокий, самый дорогой.

Самый бессмысленный. Самый бесполезный. И вообще, что значит эпитет «длинный» в приложении к фонтану?

Вокруг рукотворного гейзера с его тощими струйками понаставили скульптурные изображения гаргульев, птицы Самрук, крылатых коней и прочей ерунды. И сам фонтан, и зоологическая нечисть сделаны из белого мрамора. Гулять так гулять. Когда властная верхушка бредит байками про великое прошлое, до экономии ли. Скамейки и мусорные баки обильно украсили казахскими орнаментами. Фонтанирующее убожество обсадили 120 саженцами павловнии. Сейчас расскажу, что это такое. Павловния – широколиственное дерево, произрастающее в странах с тёплым и влажным климатом.

Тёплым и влажным. А в Таразе климат зимой холодный, летом адский.

Павловния начинает чахнуть и жухнуть листьями от повышения температуры выше двадцати градусов. Но кого волнуют эти ботанические подробности, когда страстно хочется походить на какой-нибудь Рим.

Однажды в Таразе уже сажали сакуру. Глупое японское дерево порыва городских властей не оценило и все 600 саженцев подохли в первые же апрельские дни, когда припекло солнце. Но это же не мешает акиматовским мечтателям в который уже раз бодаться с законами природы?

Лет тридцать тому назад таразские СМИ целый год усердно раздували миф о том, что в незапамятные времена через город проходили римские войска. И какая-то часть легионеров якобы отстала от войска и осела на окраине маленькой дружной общиной. В память об этом то ли всамделишном, то ли выдуманном историческом казусе улицу Северную назвали Римской. Потом подули другие исторические ветра и улицу опять переименовали. Назвали в честь коммунистического партийного деятеля Елубая Олжабаева.

Думаю, и это ненадолго. Вот подрастут детки и внучата другого деятеля, покруче деток Олжабаева. Обрастут нужными связями, нарастят жирок, наберутся апломба, фанаберии.

Недавно в Таразе опять сменили городского акима. Одного на другого менять – только время терять, но такова старинная забава этих мест.

Кресло городского главы обладает одним прискорбным свойством. Никогда на нём не сиживало ничего хоть сколько-нибудь пристойного. Посидит какой-нибудь невнятный, некультурный образованец, наворотит чуши и дичи, и в столицу. Глядь, а он уж в Сенате. И ржёт там как конь Калигулы.

Назначили новым градоначальником господина в высшей степени пластичного – он сочиняет стихи, посвящая их исключительно Назарбаеву. Я просила знакомых раздобыть мне образцы творчества господина Карабалаева. Оказалось, что нежные сонеты распространяются исключительно среди доверенных лиц. Узок круг этих людей.

Осведомлённые коллеги сказали ещё, что новый мэр как стихотворец чрезвычайно требователен к себе и поэзами не разбрасывается. Не приспособленец же он, как какой-нибудь Евтушенко. В самом деле, очень трудно подобрать рифму к обращению «Нур-ага». Я проверяла в словаре рифм. Курага, кабарга, пустельга, сапога, пирога.

Не менее замечательно административное рвение акима Жамбылской области. Свою деятельность господин Мырзахметов не ограничивает насущными потребностями края, простирая хлопоты и над материями отвлечёнными.

Административная жилка дрожит, не переставая, спать не даёт. И то сказать. На носу юбилей области, а ни одного пустопорожнего сооружения к славной дате не построено. Что бы такого сделать, чтобы все ахнули и перекрестились?

За дело взялись рьяно. Нагородили нелепостей – не знаешь, о какой сначала рассказать. Повторяю – нелепостей.

Зачем бедному провинциальному городу своя Аллея звёзд? Чтобы как в Лос-Анджелесе? Так там именные звёзды выложили на дорожное покрытие. Гуляешь, ешь мороженое, смотришь – вон звезда Сталлоне, вон Мадонны. Не напрягает и никому не мешает. А что в Таразе? Поставили гранитные тумбы с острыми углами, выгравировали на них имена. Смахивает на кладбище, по которому одиноко прогуливается Асанали Ашимов.

Именно в эти часы спешно домазывают недоделки в комплексе Шахристан. Собственно, весь комплекс – одна огромная недоделка. Бригадам отделочников пообещали подарить автомобиль. Чтобы швыдче лепили кафель на слёзы и сопли.

Но самое бессмысленное и бесполезное поставили за городом, на возвышенности Тектурмас. Название переводят кому как больше нравится. В одном варианте «беспокойное место», в другом «не просто так стоит». Вот и решил Аскар Исабекович, что нечего беспокойному месту Тектурмасу просто так стоять.

Слог мой бессилен описать этот памятник самодовольства и пустого чванства.

На вершине холма водрузили исполинскую статую Аулие-Ата. К белоснежному командору ведёт выложенная из камня мощная широкая лестница, её обрамляют столь же впечатляющие перила из камня с мраморными плитками, посаженными на бетонный раствор. Крышки эти слетят при первой же зимней буре, но это же тоже неважно. Лишь бы в момент открытия, где присутствуют куча гостей из столицы, министерша культуры, народный артист Асанали Ашимов и прочие, все было красивенько и рухани-жангыристо.

Вдоль лестницы установили мраморные постаменты с именами четырнадцати ханов, «внёсших вклад в историю города». 14 штук бокастых бандурин, похожих на перечницу, увеличенную в сотни раз.

Въезд в комплекс охраняет мощное фортификационное сооружение в виде двух крепостных башен с бойницами, амбразурами, зубцами и с натыканными по верху копьями. К копьям присобачены хвосты неизвестных животных. Ветерок веет, хвосты воинственно развеваются. Два трёхметровых стражника в средневековом одеянии стерегут ворота. Может, в отрочестве Аскар Исабекович не наигрался в оловянные солдатики и теперь простодушно изживает мальчиковые комплексы? За казённый счёт.

Башни соединены широкой перемычкой. На перемычке латиницей аршинными буквами – «История – порука нашей родовитости». Я бы добавила – круговая порука, переходящая в порочный круг безвкусицы и бестолковщины.

В громадьё планов господина Мырзахметова включено ещё сооружение искусственного водопада (!) и батальное панно.

«Начнется панно средневековой стеной, из которой постепенно выступят рельефы лошадей и всадников, становясь постепенно все более выпуклыми, переходя в барельефы и горельефы. В конце панно фигуры словно вырвутся из стены на свободу и станут полноценной скульптурной группой» — рапортует руководитель отдела ландшафтного дизайна Бек Куанышев.

Можно не сомневаться, водопад будет выше (и длиннее) Ниагарского, а из панно полезут, постепенно укрупняясь, все императоры Древнего Рима, «внесшие вклад» в историю города Тараз (он же Джамбул, он же Аулие-Ата).

Тем временем в области «не выдержал испытания погодой» сданный в эксплуатацию недавно новый объезд перевала Кордай. 17 миллардов тенге ухнули в никуда.

История с римскими легионерами, тормознувшими в Таразе, начинает приобретать грозные черты реальности. Вероятно, римские насельники дали поистине родовитое потомство, которое, спустя века, обогатило кровь акимов имперской харизмой. Иначе ничем не объяснить этот таразский размах‚ это смрадное великолепие Вечного Города времён упадка и разложения.

Скоро Новый год. Принято загадывать желания. Жертвуя своими мелкими эгоистичными желаньицами, хочу послать в космос одно-единственное:

Кто-нибудь, остановите Мырзахметова!

Ave, Cesar!

Опубликовано Taraz24 Среда, 25 декабря 2019 г.

Видео (facebook): «Этно-исторический комплекс «ТЕКТУРМАС»

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