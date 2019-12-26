Снижение курса доллара продолжается в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ – Снижение курса доллара США относительно данных за среду в четверг продолжилось в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т379,1, а продажи – Т381,5.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т379,5, а продают по Т381,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т379,1, а продажи – Т380,1.

Официальный курс доллара США, установленный на четверг Национальным банком Казахстана, составляет Т378,6.