Снег ожидается в четверг лишь на севере и востоке Казахстана, на западе – осадки

Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ – Снег ожидается в четверг лишь на севере и востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана сохраняется влияние отрога Атлантического антициклона, с ним – погода без осадков. На севере и востоке республики под влиянием атмосферных фронтов местами ожидается снег, на западе – осадки. Местами ожидаются туман, метель, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура днем -10-12, ночью -16-18.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +2+4, ночью -5-7.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем +10+12, ночью -1-3.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются снег, низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -3-8, ночью -9-14.

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -10-15, ночью -16-21.

В Северо-Казахстанской осадки днем местами ожидается снег, ночью местами – небольшой снег, местами ожидается низовая метель. Днем -7-12, ночью -9-14.

В Павлодарской области местами ожидаются снег, низовая метель, ночью – усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -7-12, ночью -9-14.

В Туркестанской области местами ожидается туман. Днем +8+13, ночью -1-6.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Днем 0+5, ночью -5-10.

В Мангистауской области днем местами ожидаются небольшие осадки, местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью +1+6.

В Атырауской области днем местами ожидаются небольшие осадки, местами ожидается туман. Днем 0+5, ночью -1-6.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются небольшие осадки, местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 18 метров в секунду. Днем -2-7, ночью -7-12.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Днем -2-7, ночью -11-16 (на юге -8).

В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -3-8.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами туман. Днем 0+5, ночью -4-9.

В Костанайской области ожидается погода без осадков. Днем -10-15, ночью -15-20.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока республики в связи с прогнозом повышения температурного фона будут наблюдаться ослабления ледовых образований, колебания водности, возможно образование зажоров/заторов льда на отдельных участках реки», — добавили синоптики.