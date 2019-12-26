Грозит ли Российской Федерации исламизация в контексте нынешней демографической динамики?!

Казахи считаются пятым крупнейшим мусульманским народом России после татар, башкир, чеченцев и аварцев

Газета Взгляд в марте нынешнего года опубликовала статью под названием «России предсказана исламизация».

В предисловии к ней говорится так: «Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы».

Председатель Совета муфтиев России Равиль ГАЙНУТДИН

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Выступая в Госдуме на конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее», Равиль Гайнутдин заявил, что уже через 15 лет доля мусульман среди жителей России составит около 30% (это 45–50 млн человек). Пока же, согласно опросу фонда «Общественное мнение», проведенному не далее как в прошлом месяце, в России лишь 7% населения причисляют себя к мусульманам (это около 10 млн).

Источник своих сведений Гайнутдин не разгласил. «Такие прогнозы в целом подтверждаются практикой», – заявил он».

Поднятая видным представителем исламского духовенства тема вызвала большой резонанс в российском общественном мнении. Она, можно сказать, взбудоражила россиян. Правда, демографические эксперты с прогнозом священнослужителя не согласны. Они ссылаются на то, что, если в 2016 году суммарный коэффициент рождаемости по России в среднем сложился на уровне 1.8–1.9, в Ингушетии он составлял 1.8, Кабардино-Балкарии – 1.7, в Карачаево-Черкесии – 1.5, а в Башкирии и Татарстане – 1.8. В их выкладках по демографии России в контексте вышеуказанной темы казахи, как правило, не упоминаются, хотя они считаются пятым крупнейшим мусульманским народом этой страны после татар, башкир, чеченцев и аварцев. Поэтому, думается, будет небезынтересным попытаться восполнить такой пробел.

В России официально переписи населения проводились в 1989, 2002 и 2010 годах. За этот период численность казахов там сначала (в 1989 — 2002 годах) увеличилась на 20 тысяч – с 634 тысяч до почти 654 тысяч. А потом (в 2002 – 2010 годах) – уменьшилась примерно на 7 тысяч – с почти 654 тысяч до 647 тысяч. Хотя Казахстан имеет самую продолжительную в мире межгосударственную границу с Россией (порядка 7 тысяч километров), в постсоветский период такого притока представителей коренного населения туда отсюда, какой был из других бывших союзных республик, к примеру, из Азербайджана, Грузии, Армении, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, не наблюдалось. И это несмотря на то, что наше государство расположено к той же Москве, куда устремляется значительная масса эмигрантов из ближнего зарубежья, гораздо ближе, чем названные страны СНГ. В столице России в 1989 году казахов насчитывалось, по результатам тогдашней переписи, немногим более 8 тысяч. В 2010 году их оказалось там уже немногим более 9 тысяч.

Интересно обратить внимание на то, как же в России их характеризуют. На Южном Урале и в Южной Сибири они считаются одним из коренных народов. Оно и не мудрено, если, скажем, этимологию той же Кулунды без опоры на казахский язык не объяснишь. А вот в Поволжье и Горном Алтае их рассматривают как потомков переселенцев XVII—XX веков.

Но, с другой стороны, самая большая доля российских казахов приходится именно на Поволжье. В четырех областях – Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Самарской – насчитывалось в 2010 году 287 тысяч 247 казаха. Большинство казахского населения Южного Поволжья, а именно Астраханской области и южной части Волгоградской области – это потомки казахов Букеевской орды. В заволжской части севера Волгоградской области и Саратовщины живут главным образом потомки родов и племен, кочевавших на просторах Общего Сырта.

Самая большая община российских казахов находится в Астраханской области. Ее численность по итогам переписи 2010 года составила 149 тысячи 415 человек. То есть их там тогда насчитывалось примерно столько же, сколько всего калмыков в соседней Республике Калмыкия. За период между последним советским и вторым российским переписями – в 1989-2010 годах – доля астраханских казахов в одноименной области возросла с 11,12 до 14,79 процента. За это же время они определенно стали второй по численности этнической общиной в Астраханской области после русских. Прежде они делили второе-третье место с татарами. А еще раньше занимали третье место.

Второй по величине казахского населения область на Волге – Саратовщина. Здесь казахов насчитывалось в 2010 году порядка 76 тысяч, и они составляли немногим более 3 процентов всего населения. К тому они и там являются второй по численности этнической общностью после русских. В Волгоградской области, находящейся между Астраханской областью и Саратовщиной, казахи по этому показателю третьи после русских и украинцев. Их процентная доля – порядка 1,77.

Еще меньше их в Самарской области. Порядка 15,6 тысяч. Зато в прилегающей к ней Оренбургской области Южного Урала находится вторая крупнейшая в России община казахов. Их в 2010 году там проживало примерно 120,2 тысяч, что составляло 5,91 процента населения области. Это третья по величине после русских и татар этническая община области.

В зауральских, то есть в западносибирских областях, за исключением Омского региона, казахи не так уж многочисленны, хотя многие из них соседствуют с Казахстаном. В Омской области они в 2010 году составляли порядка 4 процентов населения — вторую по численности после русских этническую общность.

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