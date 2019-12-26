Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наложил трехлетний мораторий на проверки малого и микробизнеса, сообщает пресс-служба главы государства.

«В целях улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, в Республике Казахстан постановляю: 1. Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, за исключением:

1) проверок, направленных на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности, а также проводимых по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;

2) проверок в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта в случаях, когда для выявления причин возникновения фактов нарушения требований, установленных законодательством Республики Казахстан, недостаточно проведения одной внеплановой проверки по конкретному факту в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора и требуются контроль и надзор в отношении иных субъектов, связанных с данным конкретным фактом;

3) проверок и профилактического контроля с посещением, проводимых на основании обращений субъектов предпринимательства в отношении собственной деятельности, в том числе по заявлению на получение разрешения в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;

4) проверок по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 4 июля 2014 года;

5) проверок органов прокуратуры по поручению президента Республики Казахстан и генерального прокурора Республики Казахстан;

6) таможенных проверок;

7) встречных налоговых проверок;

8) тематических налоговых проверок по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами, постановки на регистрационный учет в налоговых органах, исполнения распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе, вынесенных налоговым органом;

9) профилактического надзора с посещением в целях отбора и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции для осуществления мониторинга безопасности продукции в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

10) проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия;

11) недропользователей», — говорится в указе «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», размещенном на сайте Акорды в четверг.

Также Токаев постановил «установить, что проверки, предусмотренные в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящего указа, проводятся на основании решения первого руководителя центрального государственного или местного исполнительного органа».

«Действие настоящего указа не распространяется на проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, начатых в 2019 году», — отмечается в указе.

Согласно документу, президент поручил «правительству Республики Казахстан принять меры по реализации настоящего указа».

«Контроль за исполнением настоящего указа возложить на администрацию президента Республики Казахстан. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования», — резюмируется в указе.

Напомним, 2 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, сказал, что с января 2020 года вступит в силу решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса.

«Мы верим в добропорядочность и законопослушность нашего бизнеса, который должен нести ответственность перед потребителями и гражданами. В период действия моратория необходимо активизировать инструменты саморегулирования, общественного контроля. В случаях нарушения субъектами бизнеса предписанных норм и правил, особенно, в санитарно-эпидемиологической сфере, такие компании будут закрываться, их владельцы – привлекаться к ответственности. Таким образом, мы снижаем нагрузку на бизнес», — сказал тогда Токаев.