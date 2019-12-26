Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ – Участки ряда трасс вторые сутки закрыты из-за непогоды в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«По состоянию на 8.30 остаются закрыты следующие участки дорог: Акмолинская область – с 25 декабря с 9.30 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Нур-Султан–Ерейментау–Шидерты» (16-200 км, Нур-Султан – граница Павлодарской области); Восточно-Казахстанская область – с 25 декабря с 12.50 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Усть-Каменогорск–Шемонайха – граница РФ (105-123 км, Шемонаиха–до границы РФ)», — сообщил в четверг официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

В Павлодарской области с 25 декабря с 9.30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги Нур-Султан–Ерейментау–Шидерты» (200-242 км, граница Акмолинской области–поселок Шидерты). Также с 25 декабря с 11.00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Кызылорда–Павлодар» (1206-1135 км, поселок Шидерты – граница Карагандинской области).