Казахстан не хочет участвовать в Конвенции СНГ об упрощенном получении гражданства

Нур-Султан. 27 декабря. КазТАГ – Казахстан не хочет участвовать в Конвенции Содружества независимых государств (СНГ) об упрощенном получении гражданства, передает корреспондент агентства.

«Внести на рассмотрение президента Республики Казахстан проект указа президента Республики Казахстан «О намерении Республики Казахстан не становиться участником Конвенции об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами государств – участников СНГ от 19 января 1996 года», — говорится в проекте постановления правительства.

Конвенция была подписана Казахстаном, Россией и Таджикистаном. При этом, Россия уже заявила о намерении не становиться участником Конвенции.