Мурат Нургужин покинул пост замглавы МЦРИАП Казахстана

Нур-Султан. 27 декабря. КазТАГ – Мурат Нургужин покинул пост вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Нургужин Марат Рахмалиевич освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении в пятницу.

Нургужин был назначен на пост вице-министра в апреле, до этого с декабря 2016 года был вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности, еще раньше – с сентября 2007 года возглавлял совет директоров АО «НК «Kazsatnet», а до этого – с ноября 2006 года был председателем совета директоров АО «Фонд науки».