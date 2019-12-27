Нур-Султан. 27 декабря. КазТАГ – Т3,4 млрд просит акимат Нур-Султана на три года на поддержку «культурно-досуговой работы», передает корреспондент агентства.

Согласно проекту бюджетной программы «Поддержка культурно-досуговой работы», акимат столицы на 2020 год просит Т1 134 385 тыс., на 2021 год – Т1 143 096 тыс., а на 2022 год – Т1 141 738 тыс.

Отметим, что в документе содержатся и данные по бюджетным расходам на 2018 (Т1 760 286 тыс.) и 2019 (Т1 339 096 тыс.) годы.

«Обеспечение деятельности предприятий управления культуры и спорта города Нур-Султан со штатной численностью 638 единиц. Реализация государственной политики в области обеспечения культурного досуга населения города. Доплаты по целевым текущим трансфертам, выделенные из республиканского бюджета на повышение заработной платы, охват в 2020 году – 225 штатных единиц», — говорится в описании проекта бюджетной программы.

В качестве целей проекта указаны «повышение конкурентоспособности деятелей культуры на международном и республиканском уровне, организация культурно-досуговых мероприятий» и «стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры».

«В 2020 году количество посетителей – 260 219 человек, в 2021 году количество посетителей – 272 500 человек, в 2022 году количество посетителей – 285 620 человек», — сказано в описании задач проекта бюджетной программы.