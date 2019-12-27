Нур-Султан. 27 декабря. КазТАГ – Представлен прогноз погоды в Казахстане на 31 декабря 2019 года – 4 января 2020 года, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В новогодние праздники и выходные дни погоду в большинстве областей республики будет определять циклон и связанные с ним фронтальные разделы, связи с чем ожидаются осадки, усиление ветра, местами образование туманов и гололедицы на дорогах», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на указанный период.

В течение прогнозируемого периода ожидается колебание температуры воздуха: в западных регионах ночью от -8-16 до -3-11, днем от 0-8 до -3+5; в северо-западных регионах ночью от -15-25 до -7-15, днем от -5-15 до 0-8; в северных и центральных регионах ночью от -12-25 до -5-18, днем от -5-16 до 0-8, в восточных регионах ночью от -10-18 до -15-23, днем от -2-10 до -7-12, в юго-западных, южных и юго-восточных регионах ночью от 0-8 до -5-15, днем от 0+7 до +5+10.

Прогноз по Нур-Султану: 31 декабря переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью -15-20, днем -8-13; 1 января переменная облачность, временами снег, метель, усиление юго-западного ветра 9-14, временами порывы 15-20 метров в секунду, температура воздуха ночью -12-17 мороза, днем -5-10; 2-3 января переменная облачность, временами снег, метель, усиление юго-западного ветра 9-14, временами порывы 15-20 метров в секунду, температура воздуха ночью -8-13, днем -3-8; 4 января переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью -12-17, днем -8-13.

В Алматы: 31 декабря переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ветер 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью -3+2, днем 0+5; 1 января переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ветер 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью -3-8, днем 0+5; 2 января переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью -5-10, днем 0+5; 3 января переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью -5-10, днем +3+8; 4 января переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ветер 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью -2-7, днем +3+8.

В Шымкенте: 31 декабря переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), температура воздуха ночью 0-5, днем +3+8; 1-3 января переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), температура воздуха ночью -3-8, днем +5+10, 4 января переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), температура воздуха ночью -3-8, днем 0+5.