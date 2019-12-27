Нур-Султан. 27 декабря. КазТАГ – Юбилейную медаль в честь 25-летия Конституции планируют учредить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В целях поощрения граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, внесших значительный вклад в обеспечение верховенства Конституции, становление и развитие конституционных основ Республики Казахстан, защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также в ознаменование 25-летия Конституции Республики Казахстан постановляю: учредить юбилейную медаль «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», — говорится в проекте постановления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Как считают разработчики документа, принятие указа «в очередной раз продемонстрирует высокую созидательную и консолидирующую роль Основного Закона и будет способствовать формированию уважительного отношения к Конституции Республики».

Напомним, действующая Конституция Казахстана была принята на всенародном референдуме 30 августа 1995 года.