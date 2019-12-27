Алматы. 27 декабря. КазТАГ – Порядка 100 авиарейсов отменены из приостановки работы Bek Air после авиакатастрофы, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«В связи с приостановлением полетов авиакомпании Bek Air с 27 по 31 декабря авиакомпанией отменены порядка 100 рейсов по маршрутам Нур-Султан-Кызылорда, Кызылорда-Нур-Султан, Нур-Султан-Атырау, Атырау-Шымкент, Шымкент-Нур-Султан, Нур-Султан-Алматы, Алматы-Уральск, Уральск-Алматы, Алматы-Актау, Актау-Алматы, Алматы-Павлодар, Павлодар-Алматы, Актау-Шымкент, Атырау-Алматы, Нур-Султан-Шымкент, Алматы-Нур-Султан, Шымкент-Атырау, Атырау-Нур-Султан, Нур-Султан-Алматы, Шымкент-Актау», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Отмечается, что на указанные рейсы было продано 9157 билетов (8180 взрослые, 765 дети, 212 младенца).

«В настоящее время авиакомпания ведет работу по возврату полной стоимости авиабилетов на все рейсы авиакомпании Bek Air, запланированные к выполнению до 31 декабря 2019 года. Число пассажиров на рейсах авиакомпании Bek Air с 3 по 10 января 2020 года (компанией 1-2 января 2020 года рейсы не планировались) составило 9785 (8307 взрослые, 1153 дети, 325 младенцы). Пассажирам отмененных рейсов предлагается рассматривать варианты перелета на рейсах других авиакомпаний, а также на других видах транспорта», — добавили в МИИР.

При этом, отметили в ведомстве, по информации казахстанских авиакомпаний цены на авиабилеты в связи с отменой рейсов авиакомпании Bek Air не поднимались.

«Информация о повышении тарифов в связи с произошедшей катастрофой не соответствует действительности. В преддверии Нового года и выходных цены на авиабилеты традиционно бывают выше, чем в обычные дни. Для предотвращения переплаты через посредников, пассажирам рекомендуется приобретать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпаний и аккредитованных точках продаж», — пояснили в мининдустрии и инфраструктурного развития.

Как добавили в МИИР, по информации авиакомпаний «Эйр Астана» и Qazaq Air, пассажиры отмененных рейсов могут до 31 декабря воспользоваться услугами данных авиакомпаний при наличии свободных мест на аналогичных маршрутах по стоимости приобретения билетов на рейсы авиакомпании Bek Air.

«Приобретение билетов необходимо осуществить непосредственно в кассах авиакомпаний «Эйр Астана» и Qazaq Air. Авиакомпания SCAT до 31 декабря при наличии свободных мест принимает к перевозке пассажиров авиакомпании Bek Air на основании передаточной ведомости с указанием данных пассажиров, предоставленной представителем авиакомпании Bek Air. Также, авиакомпанией «Эйр Астана» введены дополнительные рейсы между городами Нур-Султан и Алматы 28 декабря текущего года (время вылета в 5.00 и 10.00 по местному времени). Близкие родственники пострадавших пассажиров принимаются к перевозке бесплатно. Кроме того, в период новогодних праздников и каникул авиакомпания «Эйр Астана» ввела дополнительные рейсы из Алматы в Нур-Султан, Актобе, Актау и Атырау», — уточнили в МИИР.

Телефоны Call-центров: АО «Авиационная администрация Казахстана» +7 (7172) 61 31 87; авиакомпании «Эйр Астана» +7 (7172) 58 44 77, +7 (7272) 44 44 77, +7 702 7024477; авиакомпании SCAT +7 (7252) 99 88 80 (вн. 277, 278); авиакомпании Qazaq Air +7 (7273) 56 14 14; авиакомпании Bek Air +7 (7273) 54 50 00, +7 701 7334576.

Напомним, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Сам самолет был произведен 23 года назад.

Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК.