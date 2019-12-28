Демократическая перестройка «сверху» не воодушевила гражданское общество 28.12.2019 14:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 80 0 «Креатура второго президента» о том, что «муж-тиран» больше не вернётся Похожие материалы: «Революция сверху. Реформы Токаева изменят политический ландшафт в стране» «Бриджит Бардо обратилась к Касым-Жомарту Токаеву с открытым письмом». «Алма-Ата или Алматы: почему общество до сих пор не пришло к консенсусу». «Митинги становятся трибуной для новой праволиберальной оппозиции». «Работают ли в Казахстане законы?» Несогласие – уже не деструктив, но о демократии говорить ещё рано Формула узбека Имангали Тасмагамбетов — совсем не «сбитый летчик»