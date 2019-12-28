Дополнительный поезд из столицы в Алматы организован для невылетивших пассажиров Bek Air

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Нур-Султан. 28 декабря. КазТАГ — Дополнительный поезд из столицы в Алматы организован для невылетивших пассажиров Bek Air, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Министерством индустрии и инфраструктурного развития, согласно поручению правительства РК, для невылетивших пассажиров рейсами авиакомпании Bek Air организован дополнительный поезд сообщением Нур-Султан – Алматы», — говорится в сообщении в субботу.

По информации ведомства, поезд отправляется 30 декабря 2019 года в 22.03 со ст. Нур-Султан-1 и прибывает на ст. Алматы-2 в 17.30 31 декабря 2019 года.

«Схема поезда сформирован из 16 новых купейных вагонов, которые закуплены в текущем году в рамках программы бюджетного кредитования министерства. Пассажиры могут приобрести билеты на кассах ж/д вокзалов и на сайте перевозчика www.bilet.railways.kz. Для подробной информации просим обращаться единый телефон справочной службы железнодорожных вокзалов 105», — резюмируется в сообщении.

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