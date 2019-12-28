Нур-Султан. 28 декабря. КазТАГ — В Алматы шестерых пострадавших в авиакатастрофе детей перевели из реанимации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.

«Шестеро детей, которые находились в реанимации переведены в профильные отделения», — рассказал в субботу руководитель общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

В ведомстве напомнили, что 9 пострадавших детей в результате крушения были доставлены в центр детской неотложной медицинской помощи в Алматы, трое из них дети до года.

«Шестеро детей были госпитализированы в отделение реанимации интенсивной терапии, трое – в отделение травматологии, их состояние средней тяжести. Двоим, травматологами была проведена операция без разреза с применением высокотехнологичных современных методов лечения, в частности «остеосинтез гибкими стержнями правой бедренной кости», — утоняется в сообщении.

Сообщается, что операции длились около часа и прошли успешно.

«Преимуществом такой операций считаются его минимальная травматичность и возможность нагружать сломанную конечность уже через несколько дней после оперативного лечения», — отметил главный врач стационара Абай Кусаинов.

По информации ведомства, на сегодня состояние прооперированных – тяжелое с положительной динамикой. В настоящее время все дети находятся в профильных отделениях и получают всю необходимую медицинскую помощь.