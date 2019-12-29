Информацию для пассажиров отмененных рейсов авиакомпании Bek Air предоставили в КГА МИИР

Нур-Султан. 29 декабря. КазТАГ — Информацию для пассажиров отмененных рейсов авиакомпании Bek Air предоставили в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для пассажиров рейсов Bek Air, отмененных до 7 января включительно, авиакомпания «Эйр Астана» при наличии мест будет предлагать цену не превышающую стоимость первоначального билета Bek Air. «Эйр Астана» ввела 5 дополнительных рейсов из Нур-Султана в Алматы и обратно с 27 по 29 декабря. Авиакомпания продолжает вести работу по вводу дополнительных внутренних рейсов для того, чтобы помочь пассажирам, отмененных рейсов Bek Air, своевременно добраться до пункта назначения», — говорится в сообщении в воскресенье.

По информации комитета, авиакомпания SCAT продлевает оказание помощи в перевозке пассажиров компании Bek Air до 31 января 2020 года.

«Перевозка осуществляется при наличии свободных мест. Для оформления перевозки необходимо обратиться к представителям авиакомпании Bek Air. Кроме того, в рамках оказания поддержки, авиакомпания SCAT оказала помощь в доставке экипажей компании Bek Air из регионов к местам проживания. Авиакомпания Qazaq air также продолжает оказывать помощь в перевозке пассажиров компании Bek Air до 31 декабря 2019 года при наличии свободных мест», — уточняется в сообщении.

Напомним, 28 декабря сообщалось, что для не вылетевших пассажиров Bek Air организован дополнительный поезд из Нур-Султана в Алматы. Поезд отправляется 30 декабря 2019 года в 22.03 со ст. Нур-Султан-1 и прибывает на ст. Алматы-2 в 17.30 31 декабря 2019 года. Как сообщили в МИИР, пассажиры, желающие воспользоваться железнодорожным видом транспорта, должны обращаться к представителям компании Bek Air для формирования списка.

Телефоны колл-центров:

— АО «Авиационная администрация Казахстана» +77172613187;

— авиакомпании «Эйр Астана» +77172584477, +77272444477, +77027024477;

— авиакомпании «SCAT» +77252998880 (вн. 277, 278);

— авиакомпании «Qazaq Air» +77273561414;

— авиакомпании «Bek Air» +77273545000, +77017334576.

Колл-центры работают в круглосуточном режиме в рабочие, выходные и праздничные дни.