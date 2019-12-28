Нур-Султан. 28 декабря. КазТАГ — Спасатели продолжают работы на месте крушения самолета близ Алматы, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«Спасателями КЧС МВД совместно со спасателями службы спасения Алматы продолжаются работы на месте ЧС по разбору обломков самолета при помощи гидравлических инструментов. Также ведутся работы по перекачке авиационного топлива с бака правого крыла воздушного судна. Задействована 1 единица техники (8 тонный бензовоз аэропорта). По состоянию на 17.00 из имеющихся в баке 4 875 литров авиационного топлива откачено 2000 литров. Для недопущения возгорания в готовность выставлена пожарная техника АЦ-5 и АЦ-8 (лафетный ствол ГПС-600) для подачи пены», — сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов в субботу.

Как сообщают в ведомстве, в оперативных штабах КЧС находятся представители МВД, МИИР, МЗ, МЭ, НГ. Для оказания экстренной психологической помощи организована работа телефонов «Горячая линия».

«По состоянию на 17.00 часов всего поступило 1344 звонка. Психологами КЧС оказана экстренная психологическая помощь 59 родственникам пострадавших, а также психологами МЗ оказана психологическая помощь 47 пострадавшим находящимся на стационарном лечении», — уточняется в сообщении.

Напомним, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК.

28 декабря пресс-служба МВД РК распространила сообщение, что следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

В пресс-службе КГА МИИР РК сообщили, действие сертификата Bek Air приостановлено на неопределенный срок, пока все вопросы по безопасности полетов не будут решены.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев в субботу 28 декабря в СЦК в Нур-Султане, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что возвращать билеты на все рейсы авиакомпании Bek Air будут до 10 января. Он отметил, что цены на авиабилеты в связи с отменой рейсов авиакомпании Bek Air не поднимались. Также, по его словам, черный ящик разбившегося самолета Bek Air отправят в Москву на расшифровку.

Позже стало известно, что состояние семи из 49 пострадавших при авиакатастрофе стабилизировали врачи в Алматы.