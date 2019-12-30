Глава Bek Air не смог ответить на вопрос о компенсациях пострадавшим в авиакатастрофе

Алматы. 30 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. Генеральный директор Bek Air Ануар Тулеубеков не смог ответить на вопрос о выплате компенсации пострадавшим в авиакатастрофе.

«Давайте сначала мы разберемся со страховой компанией. Мы давайте все данные соберем, в первую очередь со страховой. Если мы сейчас сроки пропустим, то никто ничего не получит. Мы хотим, чтобы страховая компания сделала выплаты. Работа о том, что будут выплаты с нашей стороны, сейчас ведется, подсчитывается, выясняем детали, у кого какая тяжесть. Нам эту информацию очень трудно получить. Мы не можем дозвониться в больницы, там все работают в авральном режиме», — заявил Толеубеков на пресс-конференции в понедельник.

На вопрос журналистов о том, почему представители авиакомпании не пришли на похороны погибших в крушении принадлежащего Bek Air самолета, и не выразили соболезнования он ответил, что они «были в шоке».

«Проблем не было (почему мы не пришли на похороны – КазТАГ). Мы придем к родственникам, принесем свои извинения. Мы в шоке были», — заявил он.

Ранее экс-глава Bek-Air Нурлан Жумасултанов на вопрос, почему авиакомпания хранила молчание в течение нескольких суток, тоже заявил, что представители авиаперевозчика «были в шоке».

Напомним, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, возможные ошибки, допущенные при пилотировании, а также работа навигационных служб.

28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники.

Как сообщало 30 декабря МИА КазТАГ, разбившийся близ Алматы самолет Fokker 100 эксплуатировали восемь авиакомпаний по всему миру – тайваньские Formosa Airlines и Mandarin Airlines, немецкие Contact Air и OLT Express Germany, афганские Kam Air и Safi Airways, африканская Air Djibouti и казахстанская Bek Air.