Причиной катастрофы под Алматы может быть вихревой поток от предыдущего самолета – Bek Air

Алматы. 30 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. Причиной крушения самолета 27 декабря в поселке Гульдала в Алматинской области может быть вихревой поток воздуха от крыльев и двигателя предыдущего самолета, заявил директор летной службы авиакомпании Bek Air Эрик Сапаров.

«До момента отрыва двигатели работали устойчиво, в штатном режиме взлет производился. Самое интересное – это крен. После отрыва идет крен. На второй секунде после отрыва возникает левый крен, каждую секунду идет изменение крена влево-вправо. Как только у земли – крены уменьшаются, как только отрывается – крены увеличиваются влево-вправо. От чего может самолет так качать с крыла на крыло? Перед этим за одну минуту взлетал Airbus взлетной массой 89 тонн. Время взлета 7.19. Одной из причин, которую мы предполагаем, был спутный след. Спутный след – это вихрь, срывающийся с крыла самолета из-за разницы в давлении. Любой летательный аппарат, попавший в спутный след, может ощутить сильную турбулентность», — сказал Сапаров на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, спутный след держится от одной до трех минут в зависимости от взлетной массы самолета.

При этом он отметил, что, если бы не было препятствий в виде построек, катастрофы могло бы не произойти.

В свою очередь, экс-глава Bek-Air Нурлан Жумасултанов пояснил, почему авиакомпания хранила молчание в течение нескольких суток.

«Хочу объяснить, почему нас два дня не было в эфире. Мы были в шоке от произошедшего, как вы и все другие, даже больше, потому что это нас касалось. Наши люди помогали в эвакуации. Мы давали пояснения и следственным органам, были заняты похоронами и по крупицам собирали информацию», — заявил Жумасултанов.

Напомним, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, возможные ошибки, допущенные при пилотировании, а также работа навигационных служб.

28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники.

Как сообщало 30 декабря МИА КазТАГ, разбившийся близ Алматы самолет Fokker 100 эксплуатировали восемь авиакомпаний по всему миру – тайваньские Formosa Airlines и Mandarin Airlines, немецкие Contact Air и OLT Express Germany, афганские Kam Air и Safi Airways, африканская Air Djibouti и казахстанская Bek Air.