Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 30 декабря. КазТАГ – Курс доллара США в понедельник относительно данных за субботу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т381,1, а продажи – Т383,5.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т381,9, а продают по Т384.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т381,5, а продажи – Т383,3.

Официальный курс доллара США, установленный на понедельник Национальным банком Казахстана, составляет Т380,44.