Проект закона «О ветеранах» разработают в Казахстане в 2020 году

Нур-Султан. 30 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. В 2020 году в Казахстане будет разработан проект закона «О ветеранах», сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«Проект плана законопроектных работ на 2020 год предусматривает разработку 17 законопроектов. Разрабатываемые законопроекты будут направлены на дальнейшее развитие различных отраслей. Например, вопросы социального обеспечения, воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих. В предстоящем году предполагается разработка новых проектов законов «О контроле специфических товаров», «О растительном мире» и «О ветеранах», — сказал Бекетаев на заседании правительства в понедельник.

Вместе с этим, ряд законопроектов, по словам главы минюста, будет направлен на реализацию послания президента: это законопроекты по вопросам государственных закупок, физической культуры и спорта, расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.

«К примеру, разработка законопроекта по вопросам государственных закупок будет способствовать эффективному проведению государственных закупок в результате упрощения процедур закупок и устранения излишнего регулирования процедур проведения», — пояснил министр.

Из разрабатываемых в 2020 году законопроектов наибольшее количество законопроектов придется на министерство индустрии и инфраструктурного развития и министерство труда и социальной защиты населения – по три законопроекта. Министерствами финансов, национальной экономики, иностранных дел, культуры и спорта, геологии и природных ресурсов будут разработаны по два законопроекта, министерством обороны – один.

«Таким образом, из 17 законопроектов, предусмотренных проектом плана, в первом полугодии 2020 года планируется внести в парламент восемь законопроектов, а во втором – еще девять», — резюмировал Бекетаев.