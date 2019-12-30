А чего мы? Мы сами в шоке

Алматы. 30 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. Отношение авиакомпании Bek Air к людям видно во всем – и к памяти погибших, и к чувствам живых, и к журналистам, которых сама авиакомпания созывала, чтобы сообщить, что виноваты все, кроме нее.

Речи выступавших на пресс-конференции руководителей авиакомпании напоминали старый мрачный анекдот о том, что российская подлодка затонула, потому что столкнулась с телебашней Останкино, внезапно оказавшейся у нее на пути.

Экс-глава Bek Air Нурлан Жумасултанов заявил, что компания больше двух суток после крушения принадлежащего ей самолета хранила молчание, потому что была в шоке, «даже больше, чем другие». Хотя вряд ли их шок может хотя бы близко сравниться с тем, что пережили пострадавшие и родные погибших…

Генеральный директор авиакомпании Ануар Толеубеков заявил, что представители авиакомпании и на похороны погибших-то не пришли, и соболезнования не выразили, потому что «были в шоке».

А пресс-конференцию авиакомпания, похоже, вообще организовывала в полубессознательном состоянии. Цель мероприятия была ясна и понятна – убедить СМИ, а через них и общественность в том, что авиакомпания ни в чем не виновата – и Airbus’ы чужие разлетались, и дома стоят не там, где положено, и если бы не все это – все были бы живы, здоровы, и, надо полагать, безумно счастливы… (С тем, о чем говорили Жумасултанов и Толеубеков можно ознакомиться в ленте новостей КазТАГ).

Однако, то, какие «усилия» были для этого приложены, вызывали если уж не шок (и не такое видали!), то, по крайней мере, большое возмущение журналистов.

Анонс предстоящего мероприятия был разослан еще с утра. На встречу с руководством компании аккредитовались около 50 СМИ, в том числе порядка 20 телеканалов. Но большое количество журналистов почему-то стало для авиакомпании полной неожиданностью, к которой она не была готова…

Журналистов провели в подвальное помещение и тут выяснилось, что операторы с камерами собираются стоять не там, где они, по мнению пресс-службы, если таковая в авиакомпании вообще имеется, должны стоять. Подвал, рассчитанный на количество людей минимум вдвое меньше, чем было аккредитовано журналистов, был заставлен школьными партами и стульями. При этом первый ряд корреспондентам занимать запретили – это для приглашенных спикеров. Для операторов не оказалось места, чтобы не только поставить штативы, но и встать самим.

Сотрудник авиакомпании, занимавшийся организацией пресс-конференцией, и отказавшийся назвать свою фамилию, заявил, что думал, что операторы встанут в самом конце зала. В ответ на замечания, что в этом случае в кадре будут только затылки журналистов, лишь развел руками. Журналистам пришлось самостоятельно решать проблему. В итоге непонятно зачем приглашенные спикеры уступили первый ряд пишущей братии и заняли места сразу за спинами операторов. Часть журналистов успели захватить места на первом ряду, остальные оказались за спинами не только операторов, но и никому не нужных приглашенных.

Похоже, что основной целью этих не-спикеров было – мешать журналистам. Они игнорировали просьбы выключить мобильные телефоны, вальяжно развалившись на стуле, громко комментировали свое отношение к задаваемым вопросам, а один из специально приглашенных на пресс-конференцию спикеров (!) заявил, что фотографировать его – противозаконно. Анонимный пресс-секретарь при этом категорически отказался навести порядок, вместо этого он стал указывать журналисту, как надо работать. Более того – он даже модерировать пресс-конференцию не стал. Эту почетную обязанность возложили на некоего вездесущего полу-блогера.

В отличие от спикеров, слова которых приходилось разбирать через плохо отлаженный динамик, «специально приглашенных» было слышно прекрасно.

Ни о табличках с именами и должностями, которые можно было бы сфотографировать или переписать перед началом пресс-конференции, ни о пресс-релизах речи даже не было – видимо, профессионализм анонимного пресс-секретаря не позволил ему опускаться до таких мелочей!

Впрочем, что можно было ожидать от авиакомпании, у которой не нашлось возможности выразить соболезнования семьям погибших, но нашлась возможность сидеть и сооружать презентацию с многочисленными графиками и подбирать для нее видео воздушных вихрей в стиле «популярной науки», чтобы продемонстрировать свою невиновность и непричастность и обвинить другую авиакомпанию и аэропорт в том, что тяжелый самолет взлетел не вовремя, погоду – в том, что ветра, способного нейтрализовать вихревой поток, не было, сельского жителя – в том, что дом стоял не там, «где он должен стоять», а журналистов – в том, что задают совсем не те вопросы, которые руководству Bek Air хотелось бы услышать? Или это тоже все от шока?