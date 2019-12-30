Нур-Султан. 30 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. С учетом поправки «день за полтора» пересчитают сроки наказания осужденным в Казахстане, сообщил депутат мажилиса Канат Мусин.

«В ходе работы над законопроектом мы действительно приняли норму, согласно которой были изменены сроки зачета предварительного заключения при отбывании наказания. Действительно – один день содержания в следственном изоляторе засчитывается как полтора (дня в учреждении средней безопасности – КазТАГ). При подсчете общего срока заключения (один день пребывания в СИЗО – КазТАГ) приравнивается к полутора дням отбывания наказания в колонии, местах лишения свободы», — сообщил Мусин в понедельник в СЦК, отвечая на вопрос корреспондента МИА КазТАГ, принята ли поправка, приравнивающая один день содержания в СИЗО к полутора дням отбывания наказания в учреждении средней безопасности.

По словам мажилисмена, «этот же день по-разному засчитывается и при отбывании наказания в колониях минимальной безопасности, средней безопасности, то есть по видам колоний, в зависимости от вида колоний эти сроки засчитываются в размере от «день в день» до «день за полтора».

«Эта норма такая введена в действие, она имеет обратную силу, поскольку улучшает положение осужденных. И в соответствии с ней сейчас будут пересчитываться сроки наказания тех людей, которые отбывают наказание в местах лишения свободы», — добавил депутат нижней палаты парламента.

Также он сообщил, что данная поправка подписана президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 28 декабря.

Напомним, в мае стало известно об ожидаемых изменениях в порядке зачисления срока заключения под стражей.

«Раньше у нас один день в СИЗО приравнивался к одному дню лишения свободы. Сейчас будет один день лишения свободы за полтора дня в учреждении средней безопасности и два дня в учреждении минимальной безопасности, поскольку условия в СИЗО более строгие. К примеру, если он содержался под стражей шесть месяцев, зачисляться будет девять месяцев или один год», — пояснил тогда заместитель генерального прокурора Булат Дембаев.