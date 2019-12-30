Уголовную ответственность за ряд преступлений ужесточили в Казахстане

Нур-Султан. 30 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Усилена уголовная ответственность за ряд преступлений в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Закон подписан президентом страны 28 декабря текущего года. Так, новым законом вводится в УК статья 188-1, предусматривающая максимальный срок лишения свободы за скотокрадство – до 12 лет», — сообщил в понедельник в службе центральных коммуникаций заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

Кроме того, по его словам, усилена ответственность за совершение кражи, грабежа и разбоя, совершенные с проникновением в помещение, хранилище либо транспортное средство. Они переведены в разряд тяжких преступлений, исключается возможность примирения по ним, в том числе повторная.

«Изнасилование (статья 120 УК) и насильственные действия сексуального характера (статья 121 УК) переведены из средней в тяжкую категорию (часть 1 статьи120, часть 1 статьи 121 УК – от пяти до восьми лет). За совершение изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка (часть 4 статей 120 и 121 УК) предусмотрена ответственность – 20 лет или пожизненное лишение свободы. Аналогичное наказание предусмотрено за убийство малолетних детей. Теперь за недонесение, укрывательство и фальсификацию фактов педофилии (статьи 416, 432, 434 УК) максимальный срок наказания составляет до шести лет лишения свободы», — отметил замгенпрокурора.

Также Ахметжанов рассказал, что такие правонарушения как «незаконная охота» (статья 335 УК) и «незаконная рыбная ловля» (статья 337 УК) переведены из проступка в категорию преступлений средней тяжести. За такие факты предусмотрено до четырех лет лишения свободы, штраф до Т10 млн.

«Эти же действия в заповедниках в отношении редких видов рыб и краснокнижных животных наказываются до шести лет лишением свободы, а в составе преступной группы или в особо крупном размере до 10 лет. По ним вводится обязательная конфискация орудий преступления, транспортных средств и имущества браконьеров», — отметил он.

Также он отметил, что предусмотрена отдельная статья за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения (статья 345-1 УК) с лишением свободы от семи до 10 лет.

«Ряд поправок направлен на ужесточение ответственности за наркопреступления. Вводится новая статья за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков (статья 299-1 УК), срок лишения свободы по которой составляет до шести лет. Кроме того, в статьях, предусматривающую ответственность за незаконный оборот (статья 297 УК) и склонение к употреблению наркотиков (статья 299 УК) введены новые квалифицирующие признаки – «использование электронных информационных ресурсов» и «в общественных местах». Отныне оборот наркотиков посредством интернета, в ночных клубах, кафе, парках будет наказываться лишением свободы до 15 лет, а реализация аналогичным способом наркотиков несовершеннолетнему – пожизненным лишением свободы», — резюмировал Ахметжанов.