Нур-Султан. 30 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. На 17% снизилась преступность в 2019 году в Казахстане, сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

«Системный и взвешенный подход способствовал дальнейшему укреплению правопорядка в стране. В текущем году преступность снизилась на 17% (с 289 096 в 2018 году до 241 479), в том числе убийства – на 11% (с 797 до 695), кражи – на 22% (с 175 636 до 136 316), грабежи – на 22% (с 7956 до 6237), разбои – на 19% (с 560 до 453), хулиганства – на 28% (с 8118 до 5821), связанные с наркотиками – на 12% (с 7646 до 6700)», — сообщил Ахметжанов в понедельник в службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что, не смотря на уменьшение количества уголовных правонарушений, органы правопорядка продолжат борьбу с тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

«Не должно быть никаких послаблений убийцам, педофилам, экстремистам, бытовым садистам, наркоторговцам и оргпреступности», — подчеркнул заместитель генпрокурора.