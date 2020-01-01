Обязательное страхование профответственности адвокатов введено в РК

Нур-Султан. 1 января. КазТАГ – Обязательное страхование профессиональной ответственности адвокатов введено с 1 января 2020 года в Казахстане, передает корреспондент агентства.

По информации министерства юстиции РК, в соответствии с законом Республики Казахстан от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» с 1 января 2020 года вводится обязательное страхование профессиональной ответственности адвокатов и юридических консультантов, которое позволит гражданам рассчитывать на страховое возмещение в случае оказания некачественной юридической помощи.

Отныне одним из условий предоставления юридической помощи является заключение договора страхования профессиональной ответственности (вмененное страхование) адвокатами и юридическими консультантами.

«Страховая выплата будет производиться клиентам в случае непреднамеренного совершения адвокатом или юридическим консультантом таких профессиональных ошибок как: 1) пропуск процессуальных сроков; 2) неправильное оформление документов; 3) не извещение клиента о последствиях совершаемых юридических действий, что повлекло причинение ему вреда; 4) утрата или порча документов клиента; 5) неправомерное разглашение сведений», — уточнили в ведомстве.

Размер страховой суммы по договору страхования должен составлять для адвокатов и юридических консультантов, осуществляющих деятельность на территории города республиканского значения, столицы – не менее 1000-кратного для иных адвокатов и юридических консультантов – не менее 500-кратного размера МРП.