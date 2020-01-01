Нур-Султан. 1 января. КазТАГ – В Казахстане зарплата учителей повышена на 25%, передает корреспондент агентства.

С 1 января 2020 года заработная плата учителей будет увеличена на 25%. Кроме того, предусмотрены доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, педагогическое мастерство и наставничество. При этом продолжительность отпуска для педагогов будет увеличена до 56 дней.

Повышение заработной платы учителей происходит в рамках исполнения поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева повысить учителям заработную плату в два раза в течение четырех лет.

Также в 2020 году заработная плата работников культуры будет повышена на 35-50%, работников социальной сферы — на 30-60%.