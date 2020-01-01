Нур-Султан. 1 января. КазТАГ – Стипендии казахстанским студентам повышены на 25% впервые с 2016 года.

Повышение стипендий касается студентов бакалавриата, магистратуры, докторантуры и учащихся колледжей.

По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, стипендия повышается «у всех одинаково на 25%».

«В данном случае, если у нас есть лица, которые получают повышенную стипендию, у нас есть лица, которые получают повышенную стипендию в связи с успеваемостью, с инвалидностью, с утерей кормильца и так далее. Есть много разных категорий, и речь идет о том, что пропорционально на 25% у всех этих категорий будут повышаться стипендии», — сказал Аймагамбетов.

На повышение стипендий из госбюджета Казахстана выделено около Т18 млрд.