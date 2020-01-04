Нур-Султан. 4 января. КазТАГ – Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Административный кодекс Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в субботу.

Напомним, 20 декабря министр юстиции РК Марат Бекетаев сообщил, что вопрос о передаче функций ареста и лишения свободы по отдельным видам административных правонарушений от суда госорганам обсуждался.

«Моя личная принципиальная позиция – арест и лишение свободы должны быть только в компетенции суда. В этой связи мы соглашаемся с поправками и до второго чтения законопроекта доработаем данные нормы», — сказал Бекетаев на заседании сената парламента РК в ходе обсуждения проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях» (КоАП).

Внимание на этот вопрос обратил внимание сенатор Андрей Лукин.

«В данном законопроекте говорится, что часть функций от судов будут переданы госорганам. По отдельным составам правонарушений такое право (арест, лишение свободы – КазТАГ) вы передаете руководителям госорганов, а именно руководителям подразделений органов внутренних дел – департаментов полиции, госдоходов и т.д. Хотелось бы уточнить вашу позицию», — сказал Лукин.

В частности, Бекетаев пояснил, что законопроект предлагает передать от судов в подведомственность уполномоченных государственных органов 37 составов административных правонарушений (за исключением штрафов).

«Это повысит ответственность государственных органов и избавит граждан идти в судебные органы по бесспорным делам. При этом право граждан на выбор рассмотрения дела в суде сохранится, то есть судебный контроль по таким делам останется», — добавил глава минюста.

Также поправки в КоАП направлены на гуманизацию и снижение репрессивности административного законодательства.

«Так, предлагается исключить 30 составов адмправонарушений, снизить размер штрафов по одному составу, заменить на менее репрессивные виды взыскания по шести составам», — уточнил министр.

Вместе с этим законопроект вносит ограничение частоты поправок в КоАП.

«С момента принятия нового Кодекса (с 2014 года) в него внесены изменения и дополнения 106 различными законодательными актами. C целью ограничения такой частоты законопроектом предлагается вносить в него поправки отдельным законом, предметом правового регулирования которого являлись бы исключительно вопросы административного взыскания», — резюмировал Бекетаев.

В результате Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях» был принят сенатом парламента в первом чтении.

В ходе второго чтения сенаторы составили сравнительную таблицу к законопроекту, состоящую из 17 поправок, и вернули его для согласования в мажилис парламента РК.