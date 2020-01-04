Нур-Султан. 4 января. КазТАГ — Казахстан ратифицировал соглашение с Советом Европы по иммунитетам антикорруционных групп, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств против коррупции и членов оценочных групп», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в субботу.

Напомним, 27 ноября сообщалось, что Казахстан намерен присоединиться к группе государств против коррупции (ГРЕКО) и подписать соглашение с Советом Европы (СЕ) в отношении привилегий и иммунитетов представителей членов ГРЕКО и членов оценочных групп.

«Республике Казахстан присоединиться к группе государств против коррупции и придерживаться прилагаемых 20 руководящих принципов борьбы с коррупцией. Одобрить прилагаемый проект соглашения между Республикой Казахстан и Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов представителей членов группы государств против коррупции и членов оценочных групп», — говорится в проекте указа президента.

Согласно соглашению, под термином «члены оценочных групп» подразумеваются «научные эксперты, должностные лица СЕ и нанятые СЕ переводчики, оказывающие содействие работе ГРЕКО».

«Представители членов ГРЕКО и члены оценочных групп пользуются следующими привилегиями и иммунитетами: иммунитет от личного ареста или задержания и от наложения ареста на личный багаж, а также иммунитет от любого рода уголовной, гражданской и административной юрисдикции государства пребывания в отношении сказанного и написанного, и всех действий, совершенных ими в своем официальном качестве; в случае, если это не противоречит законам и правилам о зонах, въезд в которые запрещается или регулируется по соображениям государственной безопасности, государство пребывания должно обеспечивать свободу передвижения по территории государства, въезд на его территорию и выезд из государства в пределах необходимых для выполнения их функции», — сказано в проекте соглашения.

Документы представителей членов ГРЕКО и членов оценочных групп, касающиеся проведения оценочных проверок в Республике Казахстан, могут стать неприкосновенными в той мере, в какой они относятся к деятельности ГРЕКО. Официальная корреспонденция ГРЕКО и официальные средства связи представителей членов ГРЕКО и членов оценочных групп хотят запретить подвергать задержанию или цензуре.

«В целях обеспечения полной свободы слова и независимости при исполнении представителями членов ГРЕКО и членами оценочных групп своих служебных обязанностей, иммунитет от уголовной, гражданской и административной юрисдикции государства пребывания в отношении сказанного или написанного ими, а также в отношении всех действий, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей, продолжает предоставляться и после того, как лица, которых это касается, уже не являются представителями членов ГРЕКО или членами оценочных групп», — указано в документе.

Проект указа был вынесен на публичное обсуждение до 11 декабря.