Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в Шымкенте и трех областях

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Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в Шымкенте и трех областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«6 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед. В Шымкенте 6 января временами ожидаются туман, гололед. В Туркестане 6 января временами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в воскресенье штормовом предупреждении.

В Кызылординской области в понедельник тоже местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«6 января в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.

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