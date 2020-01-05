Написание эссе на уйгурском языке при сдаче ЕНТ противоречит законодательству – Сапарбаев

Нур-Султан. 5 января. КазТАГ – Написание эссе на уйгурском языке вместе со сдачей Единого национального тестирования (ЕНТ) противоречит законодательству, говорится в ответе заместителя премьер-министра Казахстана Бердибека Сапарбаева на запрос группы депутатов мажилиса.

«По закону «Об образовании» организации образования независимо от форм собственности обязаны обеспечить знание казахского языка в качестве государственного, а также русского и одного иностранного языка. Одним из главных принципов государственной политики в области образования является обеспечение равных прав при получении всеми образования. В связи с этим, написание абитуриентами эссе на уйгурском языке при сдаче ЕНТ противоречит законодательству», — сообщил Сапарбаев, отвечая на запрос.

Он напомнил, что сдача ЕНТ входит в число основных экзаменов, которые сдают абитуриенты на этапе отбора для поступления в высшие учебные заведения. Как подчеркнул вице-премьер, согласно правилам, ЕНТ сдается на казахском, русском или английском языках. Сапарбаев пояснил, что равноправие граждан в вопросе получения образования обеспечивается при распределении образовательных грантов на основе баллов из сертификатов ЕНТ.

Напомним, 13 ноября 2019 года мажилисмены, обращаясь с запросом, попросили вице-премьера предусмотреть возможность написания эссе при сдаче ЕНТ абитуриентами, которые хотят поступить на уйгурское отделение казахстанских вузов.