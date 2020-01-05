Роковым стечением обстоятельств назвал экс-глава Bek Air авиакатастрофу под Алматы

Новости 144 0

Нур-Султан. 5 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Роковым стечением обстоятельств назвал бывший глава Bek Air Нурлан Жумасултанов авиакатастрофу под Алматы, передает корреспондент агентства.

«Авиационное расследование не ставит задачей определить виновных, задача – определить причину выработать рекомендации, чтобы не допускать впредь. Нет вопросов к «Казаэронавигации», нет вопросов к аэропорту, но в то же время нет вопросов и к эксплуатанту – все действовали в рамках своих инструкций и правил. Это роковое стечение обстоятельств. Мы считаем, что, если штиль, двух минут для рассеивания вихревого следа от взлетевшего самолет недостаточно. Но экипаж с работой справился, он самолет посадил на брюхо», — заявил Жумасултанов в эфире Youtube-канала «За нами уже выехали».

Ранее на пресс-конференции в Алматы Жумасултанов назвал причиной авиакатастрофы дом, в который врезался лайнер.

Напомним, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

Красное поле на белом снегу… Красное поле на белом снегу…
3706

В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Если завтра война… Если завтра война…
5097

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, возможные ошибки, допущенные при пилотировании, а также работа навигационных служб.

28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники.

Как сообщало 30 декабря МИА КазТАГ, разбившийся близ Алматы самолет Fokker 100 эксплуатировали восемь авиакомпаний по всему миру – тайваньские Formosa Airlines и Mandarin Airlines, немецкие Contact Air и OLT Express Germany, афганские Kam Air и Safi Airways, африканская Air Djibouti и казахстанская Bek Air.

Похожие материалы:

  1. Китай выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Алматы
  2. Состояние восьми пострадавших при авиакатастрофе под Алматы оценивается как крайне тяжелое
  3. Экс-глава Bek Air обвинил в гибели людей разрушенный авиакатастрофой дом
  4. Глава Bek Air не смог ответить на вопрос о компенсациях пострадавшим в авиакатастрофе
  5. Ашимбаев назвал получателей безтендерного финансирования на сумму более $536 млн

Новости партнеров

Загрузка...