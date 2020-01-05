Почти Т18 млрд госпособий обещают выплатить многодетным семьям в Казахстане в январе

Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Почти Т18 млрд государственных пособий планируется выплатить многодетным семьям в Казахстане в январе 2020 года, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«На выплату государственного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в январе 2020 года предусмотрено Т17,7 млрд», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как пояснили в ведомстве, для равномерного распределения финансирования пенсий и пособий в банках второго уровня перечисление денежных средств будет осуществляться поэтапно.

«5 января 2020 года министерство труда и социальной защиты населения РК перечислило в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Т12,5 млрд. В период с 5 по 8 января НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», согласно графику, перечислит деньги на счета получателей. Оставшиеся Т5,2 млрд будут направлены в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в ближайшие дни», — заверили в МТСЗН.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане введено новое государственное пособие для семей, имеющих четверых и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное госпособие будет выплачиваться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с четырьмя детьми – Т42 496; с пятью детьми – Т53 127; с шестью детьми – Т63 757; с семью и более детьми – Т74 388. Всего в 2020 году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено Т177,6 млрд. Ожидается, что данное пособие будут получать 346,8 тыс. казахстанских семей.