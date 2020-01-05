Алматы. 5 января. КазТАГ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала главные советы по здоровому питанию, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Какие бы обещания вы ни дали себе на Новый год, не стоит забывать о здоровом и сбалансированном питании, без которого вам не обойтись ни в 2020-м, ни в последующие годы. Об этом напоминают специалисты ВОЗ. От того, что мы едим и пьем, часто зависит способность нашего организма бороться с инфекциями, а также вероятность постепенного развития других проблем со здоровьем», — сообщили в ООН в воскресенье.

По данным ВОЗ, конкретный ассортимент необходимых человеку здоровых продуктов питания зависит от различных факторов: возраста, уровня активности и доступности тех или иных продуктов в месте его проживания.

«Однако всем нам, к какой бы культуре мы не принадлежали, несколько советов в области питания помогут прожить более долгую и более здоровую жизнь», — говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили, что организм человека устроен очень сложно, и ни один продукт питания не содержит всех питательных веществ, которые необходимы ему для оптимального функционирования (кроме грудного молока для младенцев), «поэтому для поддержания здоровья в рацион необходимо включать широкий спектр свежих и питательных продуктов».

«Как сбалансировать свой рацион – некоторые рекомендации: помимо базовых продуктов питания (пшеница, кукуруза, рис и картофель) старайтесь ежедневно употреблять бобовые (чечевицу и фасоль), много свежих фруктов и овощей, а также продукты животного происхождения (мясо, рыбу, яйца и молоко); по возможности отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам: необработанным зернам кукурузы, пшена, овса, пшеницы и нешлифованного риса; они богаты ценной клетчаткой и продлевают чувство сытости; если есть возможность, используйте постные куски мяса или срезайте видимый жир. Чаще готовьте пищу на пару или отварные блюда, реже используйте жарку; между приемами пищи утоляйте голод сырыми овощами, несолеными орехами и свежими фруктами, а не продуктами с высоким содержанием сахара, жиров или соли», — рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

В ВОЗ, говоря про здоровое питание, советуют есть меньше соли.

«Избыток соли может приводить к повышению кровяного давления, а это ведущий фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Большинство жителей планеты употребляют слишком много соли, вдвое превышая рекомендуемый ВОЗ ежедневный лимит в 5 грамм (примерно одна чайная ложка). Даже если не перебарщивать с солью на кухне, следует помнить, что соль нередко – и в больших количествах – присутствует в пищевых продуктах, подвергшихся технологической обработке», — сказано в сообщении.

Организация дала некоторые рекомендации по минимизации потребления соли.

«При термической обработке и приготовлении блюд старайтесь класть в них меньше соли и богатых солью соусов и приправ (таких как соевый или рыбный соус, а также крепкий бульон). Между приемами пищи избегайте закусок с повышенным содержанием соли, откажитесь от подвергшихся обработке продуктов питания в пользу свежих и здоровых альтернатив. При использовании консервированных или сушеных овощей, орехов и фруктов убедитесь, что в них не добавлено соли и сахара. Не ставьте соль и соленые приправы на стол и не добавляйте их в пищу «по привычке». Вкусовые рецепторы быстро адаптируются, и вы наверняка оцените богатство вкусовых оттенков менее соленой пищи! Обращайте внимание на состав продуктов питания и выбирайте продукты с меньшим содержанием натрия», — посоветовали в ВОЗ.

Также организация рекомендует сократить некоторые жиры и масла.

«Некоторое количество жиров должно присутствовать в рационе каждого человека, однако избыточное употребление, особенно вредных жиров, повышает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта», — подчеркнули в ВОЗ.

Самую большую опасность для здоровья, по словам экспертов, представляют промышленно производимые трансжиры. Известно, что частое потребление таких жиров на 30% повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Как употреблять меньше жиров – некоторые рекомендации: откажитесь от сливочного масла, сала и топленого масла в пользу более здоровых масел, таких как оливковое, соевое, канола (рапсовое), кукурузное, сафлоровое и подсолнечное; выбирайте белое мясо (птица, рыба), поскольку в нем, как правило, меньше жиров, чем в красном мясе, и ограничьте потребление обработанных мясопродуктов; обращайте внимание на упаковку и скажите «нет» любым технологически обработанным, жареным и предназначенным для быстрого питания продуктам, содержащим промышленно произведенные трансжиры. Нередко они содержатся в маргарине и топленом масле, а также расфасованных продуктах, выпечке, жареных изделиях и фаст-фуде», — сказано в сообщении.

Еще одной важной рекомендацией является ограничение потребления сахара.

«Избыток сахара не только вреден для зубов, но и повышает опасность нездорового набора веса и ожирения, чреватого тяжелыми хроническими проблемами для здоровья. Так же, как и в случае с солью, важно учитывать, сколько «скрытых» сахаров может содержаться в технологически обработанных продуктах питания и напитках. Так, в одной-единственной банке газированного напитка может содержаться до 10 чайных ложек добавленного сахара!» — говорится в рекомендация ВОЗ.

Организация рекомендует: ограничить потребление конфет и сахаросодержащих напитков: газированных напитков, фруктовых соков и сокосодержащих напитков, жидких и сухих концентратов, воды с вкусовыми добавками, «энергетиков» и спортивных напитков, готовых чаев и кофейных напитков, а также ароматизированных молочных напитков; между приемами пищи утолять голод здоровыми и свежими продуктами, а не продуктами заводского изготовления, не давать сахаросодержащих напитков детям; исключить соль и сахар из прикорма для детей младше двух лет и ограничивать их потребление после этого возраста.

Кроме того, ВОЗ настоятельно советует избегать опасного и вредного употребления алкоголя.

«Здоровый рацион не включает в себя алкоголь, но во многих культурах празднование Нового года не обходится без спиртного. В целом, частые или обильные возлияния не только сразу же повышают риск получения телесных повреждений, но и имеют более долговременные последствия в виде поражения печени, рака, сердечно-сосудистых заболеваний и психиатрических расстройств. ВОЗ считает, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует; и что для многих людей даже малые дозы спиртного чреваты значительными рисками для здоровья», — отметили в организации.

ВОЗ напоминает: чем меньше алкоголя употребляется, тем лучше для здоровья, а отказаться от спиртного в пьющей компании совершенно не зазорно.

«Следует полностью воздерживаться от спиртного: беременным или кормящим женщинам; водителям транспортных средств, операторам механического оборудования или лицам, выполняющим другую работу, связанную со сходными рисками; тем, кто страдает заболеваниями, которые могут усугубляться под воздействием алкоголя; принимает лекарства, которые могут напрямую взаимодействовать с алкоголем; или плохо контролирует количество выпитого. Если вы подозреваете у себя или у близкого человека проблемы с употреблением алкоголя или других психоактивных веществ, не бойтесь обратиться за помощью к медицинскому специалисту или в специализированную службу для лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией», — заключили в ВОЗ.