Нур-Султан. 4 января. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено на ближайшие двое суток в четырех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«4 января в Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). Местами сохраняются туман, гололед», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95 %.

«4 января в Акмолинской области ночью на большей части ожидается небольшой снег. Местами сохраняются туман, метель, ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90 %», — следует из сообщения.

Согласно информации, в Туркестанской области 4 января местами сохраняется туман, гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами ожидается 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 %.

«5 января в Туркестанской и Кызылординской областях местами ожидаются туман и гололед. Вероятность шторма 90-95 %», — указывается в сообщении.

По данным метеорологов, 5 января в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.