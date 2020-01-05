Расписание авиарейсов может измениться из-за тумана в Алматы

Новости 98 0
Инвестиции высокого качества Инвестиции высокого качества
5820

Алматы. 5 января. КазТАГ — Расписание авиарейсов может измениться из-за тумана в Алматы, сообщает пресс-служба международного аэропорта.

«Обращаем ваше внимание на то, что в связи с туманом в районе международного аэропорта Алматы возможны изменения в расписании рейсов. (…) В данный момент видимость 30/100 м, температура воздуха -5. Рекомендуем уточнять расписание в справочной вашей авиакомпании», — говорится в сообщении в воскресенье.

Вместе с тем, как уточнили в пресс-службе аэропорта, воздушная гавань работает в штатном режиме.

«Имея сертификат категории III B ИКАО, мы имеем возможность обслуживать лайнеры в условиях ограниченной видимости: принимать – при снижении горизонтальной видимости до 75 м, выпускать – при ее снижении до 125 м. При условии наличия такой же категории у экипажа и воздушного судна. Однако данный допуск имеется не у всех авиакомпаний», — отмечается в сообщении.

Похожие материалы:

  1. В международном аэропорту Нур-Султана назначен новый руководитель
  2. Мужа экс-депутата Кыргызстана Айтматовой арестовали по линии ГКНБ в аэропорту Алматы
  3. Т32 млрд хотят потратить за три года на строительство второй очереди метрополитена Алматы
  4. Порядка 100 авиарейсов отменены из приостановки работы Bek Air после авиакатастрофы
  5. Причиной катастрофы под Алматы может быть вихревой поток от предыдущего самолета – Bek Air

Новости партнеров

Загрузка...