Алматы. 5 января. КазТАГ — Расписание авиарейсов может измениться из-за тумана в Алматы, сообщает пресс-служба международного аэропорта.

«Обращаем ваше внимание на то, что в связи с туманом в районе международного аэропорта Алматы возможны изменения в расписании рейсов. (…) В данный момент видимость 30/100 м, температура воздуха -5. Рекомендуем уточнять расписание в справочной вашей авиакомпании», — говорится в сообщении в воскресенье.

Вместе с тем, как уточнили в пресс-службе аэропорта, воздушная гавань работает в штатном режиме.

«Имея сертификат категории III B ИКАО, мы имеем возможность обслуживать лайнеры в условиях ограниченной видимости: принимать – при снижении горизонтальной видимости до 75 м, выпускать – при ее снижении до 125 м. При условии наличия такой же категории у экипажа и воздушного судна. Однако данный допуск имеется не у всех авиакомпаний», — отмечается в сообщении.