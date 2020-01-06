Нур-Султан. 6 января. КазТАГ — Азиза Жамалиева. Более Т25 тыс. будут доплачивать педагогам со степенью магистра в Казахстане, сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

«Для повышения качественного состава учителей школ предусматривается доплата в размере 10 МРП (Т26 510 – КазТАГ) для лиц, имеющих степень магистра. Это всего лишь 3,5% (педагогов, имеющих степень магистра – КазТАГ) по стране. (…) Производится увеличение размера доплат за классное руководство и проверку тетрадей в два раза. Доплата за квалификацию педагогического мастерства будет установлена для всех педагогов в размере от 30% до 50% от должностного оклада», — сказала Асылова на пресс-конференции в СЦК в понедельник.

Она также отметила, что в Законы РК «Об образовании» и «О статусе педагога» внесено единое понятие «педагог», в связи с чем перечень должностей педагогов расширяется до 28 наименований.

«Педагогу, подготовившему победителя и призера международных олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований за счет экономии по деятельности, соответствующей госорганизации образования, назначается единовременное вознаграждение в размере трех должностных окладов», — сказала Асылова.

Она добавила, что соревнования, конкурсы и олимпиады должны быть международного уровня.

Напомним, 30 декабря 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О статусе педагога», в котором, согласно статье 21, предусматривается право педагога профессиональной деятельности на материальное обеспечение, на поощрение, социальные гарантии и обязанности педагога.

Закон вступил в силу 1 января 2020 года.

1 МРП = Т2651.