Привлекать учителя к переписи населения без оплаты запрещено – МОН РК

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Нур-Султан. 6 января. КазТАГ — Азиза Жамалиева. Привлекать учителя к переписи населения без оплаты запрещено, сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

«Все, что связано с переписью населения, привлечение интервьюеров, все осуществляется на договорной и платной основе. Право учителя во внеурочное время на возмездной основе, если он получит договор, то ограничений у педагогов по работе нет. Поэтому во внеурочное время он может участвовать в переписи населения. (…) Привлекать во время учебного процесса без оплаты, без согласования с учителем строго запрещено», — сказала вице-министр на пресс-конференции в СЦК в понедельник.

В данном случае выплаты будет осуществлять комитет по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

Напомним, 30 декабря 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О статусе педагога», в котором, согласно статье 21, предусматривается право педагога профессиональной деятельности на материальное обеспечение, на поощрение, социальные гарантии и обязанности педагога.

Закон вступил в силу 1 января 2020 года.

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