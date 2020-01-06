Туман и гололед ожидаются в Нур-Султане и четырех областях РК во вторник

Нур-Султан. 6 января. КазТАГ — Туман и гололед ожидаются в Нур-Султане, Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской и Костанайской областях во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султане 7 января сохраняется туман. 7 января в Акмолинской области местами ожидается туман. В Кокшетау 7 января ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Также сообщается, что 7 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед; в Шымкенте ночью и утром 7 января временами ожидаются туман, гололед; в Туркестане 7 января временами ожидаются туман, ночью гололед.

«7 января в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. 7 января в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-100%.